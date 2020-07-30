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  • Теперь официально: Kia показала салон компактного кроссовера Sonet

Теперь официально: Kia показала салон компактного кроссовера Sonet

30.07.2020 128 0 0

До премьеры нового паркетника корейского марки осталась неделя. Первыми кросс получат индийцы, затем его планируют вывести на другие рынки. В Индии же модель, как ожидается, будет доступна с парой бензиновых моторов, а также с дизелем. Но привод только передний.

 

Накануне Kolesa.ru опубликовал шпионские снимки интерьера субкомпактного паркетника Kia Sonet. А сегодня сама компания распространила изображения салона, вдобавок появилась пара свежих картинок с кроссом в полный рост. Модель дебютирует 7 августа, в Kia ее все еще называют «готовой к производству», но, судя по всему, это будет уже товарная версия. Напомним, первым рынком для Сонета станет Индия, там предложат машины локальной сборки. Позже Sonet появится и в других странах, однако в каких именно – Kia пока не раскрывает.

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Ближайшим родственником кросса является Hyundai Venue, но дизайн у модели Kia свой, причем он почти без изменений перешел с предвестника – одноименного концепта, представленного в феврале этого года. Итак, Сонет получил радиаторную решетку в фирменном стиле Kia и фары со светодиодными росчерками дневных ходовых огней, а задние фонари объединены между собой красной плашкой. Скорее всего, длина не превышает четырех метров, ведь в Индии таким машинам положены налоговые льготы (длина местного Venue – 3995 мм). Размер колесной базы, вероятно, тоже совпадает с родственником от Hyundai (2500 мм).

Внутри – выполненные в виде единого блока тачскрин мультимедийной системы (диагональю 10,25 дюйма) и «приборка» (у Сонета цифровой спидометр и еще один экран рядом). Кстати, такое же «табло» есть и у индийского Kia Seltos (у российского Селтоса иное оформление салона). Между тем, благодаря предыдущим шпионским фото, мы знаем, что у базового компакта Kia на панели, примыкающей к «приборке», установлена простенькая аудиосистема. Другие особенности интерьера Sonet – трехспицевое рулевое колесо, вертикальные дефлекторы обдува и «динамическая подсветка». А еще модели обещаны шесть подушек безопасности.

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О технике в Kia пока не рассказали. Индийские СМИ считают, что Sonet разделит моторную гамму с родственным Hyundai Venue, но не полностью: общими у моделей будут бензиновые атмосферная «четверка» Kappa 1.2 (83 л.с.) и «турботройка» 1.0 T-GDI (120 л.с.), дизель же якобы перейдет с локального Seltos – это 1.5 CRDi  с отдачей в 115 л.с. На Hyundai Venue «атмосферник» сочетается с 5МКП, дизельный Kia Seltos доступен с 6МКП или 6АКП. Кросс Хёндэ с 1.0 T-GDI предлагается с 6МКП или семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Кроме того, у индийского Venue с турбомотором недавно появилась «интеллектуальная механическая коробка» (intelligent manual transmission, iMT, не путать с iMT для европейских Kia Rio и Ceed): у такого паркетника отсутствует педаль сцепления, в 6МКП встроен датчик, отслеживающий движение рычага, этот датчик и «командует» гидравлическим актуатором. Таким образом, сцепление автоматизировано, однако передачи переключаются вручную. Не исключено, что iMT достанется и Kia Sonet. Привод же в любом случае только передний (Venue версия 4WD также не положена).

Концепт Kia Sonet, представленный в феврале
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Концепт Kia Sonet, представленный в феврале
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Концепт Kia Sonet, представленный в феврале
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Новый паркетник, разумеется, будет дешевле Селтоса (от 989 000 рупий или 955 000 рублей по актуальному курсу), но при этом, как ожидается, он окажется чуть дороже Hyundai Venue (от 670 000 рупий или 647 000 рублей).

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