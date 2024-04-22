Кроссовер Omoda C7 показался на тизерах, премьера совсем скоро

Новый паркетник окажется на ступеньку выше пятидверки с индексом C5. Новинка объявлена глобальной моделью – скорее всего, она доберется и до РФ.

Бренд Omoda был создан компанией Chery в 2022 году специально для экспортных рынков, причем Россия стала одной из первых стран, где его запустили. Сегодня глобальная линейка включает компактный кроссовер Omoda C5 (это вполне себе оригинальный SUV, хотя в Китае его продают под маркой Chery) и его электроверсию E5, седаны Omoda S5 и Omoda S5 GT (переименованные Chery Arrizo 5 Plus и Arrizo 5 GT), а кое-где вдобавок появится паркетник с индексом C9 (Exeed RX с другими эмблемой и шильдиками). И вот анонсировано расширение «мировой» линейки: к дебюту готовится кроссовер Omoda C7. К слову, на некоторых рынках эта пятидверка будет представлена без буквы «С» в названии, то есть просто как Omoda 7.

«Тройка» на тизере никак не связана с названием модели – это всего лишь обратный отсчет до премьеры Omoda C7 (то есть осталось три дня)

Глобальный офис марки пока распространил лишь пару тизеров. При этом в российском подразделении Omoda уточнили, что C7 «принадлежит к более престижному классу» по сравнению с Omoda C5, кроме того, паркетник со старшим индексом крупнее «це-пятого». Длина последнего составляет 4400 мм, колесная база – 2630 мм.



Судя по картинкам, Omoda C7 получит традиционные фары с интегрированными диодными секциями дневных ходовых огней, тогда как Omoda C5 имеет двухэтажную головную оптику. Зато у нового кросса будет необычный «нос»: с «мозаичной» радиаторной решеткой и множеством светящихся элементов по бокам. А узкие задние фонари получат «импульсный» рисунок. Интерьер еще не продемонстрировали.

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О технике официальных подробностей пока нет, известно только, что у паркетника будет электрифицированная версия. Впрочем, и так понятно, что начинку Omoda C7 разделит с другими моделями компании Chery.



Первый показ нового кроссовера проведут в рамках Пекинского автосалона, который откроется 25 апреля. Скорее всего, впоследствии Omoda C7 доберется и до России.