Кроссовер Roewe RX9 выходит на рынок: размером с Toyota Highlander, стоит как RAV4

В «традиционной» линейке китайского бренда новому трехрядному SUV отведена роль флагмана. Модель предложена с двухлитровым турбомотором, есть и полный привод.

На фото минпрома КНР большой паркетник Roewe RX9 раскрылся еще весной прошлого года, а официальную премьеру провели в августе. Ожидалось, что в продажу модель поступит до конца 2022-го, но только сейчас концерн SAIC, владеющей маркой Roewe, выводит новинку на рынок – без объяснения причин задержки.

RX9 стал самым крупным SUV бренда, по габаритам кросс с несущим кузовом даже превзошел рамный внедорожник RX8. Длина нового паркетника равна 4983 мм, ширина – 1967 мм, высота – 1786 мм, колесная база – 2915 мм. Ну а если сравнивать с кроссоверами более именитых брендов, то Roewe RX9 близок, например, к Toyota Highlander и «поднебесному» растянутому Hyundai Santa Fe.



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Особенности внешности «китайца» — широкая радиаторная решетка, вытянутые диодные фары, выдвижные ручки дверей, сделанные в виде единой плашки задние фонари, серебристые «клюшки» по бокам и раздвоенный спойлер с интегрированными стоп-сигналами. Самый дешевый кроссовер «стоит» на 18-дюймовых колесах, у версий подороже – 20-дюймовые диски, а топовому RX9 положены 21-дюймовые.



Главная фишка в салоне – «изломанное» табло на всю ширину передней панели, то есть помещенные в единый корпус виртуальная приборка, центральный тачскрин мультимедийной системы и отдельный экран для пассажира. Причем вся эта конструкция возвышается над панелью. Кроссовер пока предложен исключительно в шестиместном исполнении, хотя в документах сертификационного органа была указана и семиместная версия. Спинки кресел первого и второго рядов откидываются назад на 140 градусов, для переднего пассажирского сиденья еще предусмотрена подставка для ног.



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«В базе» есть матричные фары, панорамный люк в крыше, то самое табло, подогрев сидений первого и второго рядов, трехзонный климат-контроль, камеры кругового обзора, круиз-контроль. У кресел топового кроссовера имеется вентиляция и функция массажа, в арсенале такого Roewe RX9 также значатся адаптивный «круиз», системы автоторможения, удержания в полосе движения и мониторинга «слепых» зон, адаптивная головная оптика и штатный видеорегистратор.



Двигатель один – это бензиновая «турбочетверка» 2.0 мощностью 242 л.с. (392 Нм), она сочетается только с девятиступенчатым «автоматом». Дорогие версии идут с полным приводом, кроме того, для самой роскошной модели заявлена пружинная подвеска с адаптивными амортизаторами.



Цена Roewe RX9 варьируется от 25 400 до 35 300 долларов. К слову, более компактный Toyota RAV4 «в базе» стоит столько же, а вот сопоставимый по размерам Toyota Highlander в Китае обойдется минимум в 38 900 долларов.

За пределами Поднебесной марка Roewe не представлена, что, впрочем, не мешает продавать ее автомобили в других странах, но уже под другими брендами концерна SAIC. Недавний пример – MG RX5 нового поколения, то есть кросс Roewe RX5 Plus. Так что у RX9 есть все шансы превратиться в глобальную модель.

