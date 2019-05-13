Кроссовер, с которым Opel вернётся в Россию, получил полный привод

Кроссовер, с которым Opel вернётся в Россию, получил полный привод

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Фирма Opel представила plug-in гибридную версию Hybrid4 своего компактного паркетника Grandland X. На электротяге он способен проехать до 50 км, а совокупная мощность силовой установки составляет 300 л.с.
 

В феврале этого года немецкая марка Opel, которая с 2017 года принадлежит французской Groupe PSA, официально объявила о возвращении на российский рынок, и первенцем в легковой модельной линейки должен стать компактный кроссовер Grandland X на модульной платформе EMP2. Этот автомобиль уже хорош знаком европейскому потребителю, так как продаётся с осени 2017 года (в 2018-м, ставшим первым полным годом продаж, в ЕС реализовано 77 859 экземпляров), но её перспективы в России казались туманными из-за отсутствия полноприводной модификации. Теперь такая модификация появилась, и технически она полностью идентична соплатформенным моделям Peugeot 3008 Hybrid4 и DS 7 Crossback E-Tense.

Opel Grandland X Hybrid4

Это значит, что Opel Grandland X Hybrid4 снабжён гибридной силовой установкой, состоящей из бензиновой 1,6-литровой «турбочетвёрки» (200 л.с.) и двух электромоторов мощностью 109 л.с. каждый – первый сопряжён с 8-ступенчатым «автоматом» (гидротрансформатор в нём заменён пакетом мокрых фрикционов), а второй вращает задние колёса. Совокупная максимальная отдача силовой установки составляет 300 л.с. и 450 Нм. Динамические характеристики пока не объявлены, но они, скорее всего, такие же, как у французских братьев: разгон до 100 км/ч занимает 6,5 с, максимальная скорость – 220 км/ч.

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Литий-ионная АКБ ёмкостью 13,2 кВт·ч, расположенная под задним сиденьем, способна обеспечить до 50 км безвыхлопного пробега по циклу WLTP. Полная зарядка от фирменного терминала Wallbox мощностью 7,4 кВт занимает 1 час 50 минут.

Водителю доступны четыре базовых режима работы силовых установки – электрический, гибридный, полноприводный и спортивный, при этом, разумеется, есть возможность не расходовать, а сохранить заряд батареи для езды в так называемых зонах нулевого выхлопа, которых в Европе становится всё больше и больше.

Opel Grandland X Hybrid4

Особняком стоит режим Regeneration on Demand, позволяющий ехать «в одну педаль», то есть за счёт рекуперативного режима электродвигателей управлять разгоном и торможением педалью акселератора – такой режим очень пригодится на горной дороге, так как позволит практически не пользоваться традиционной тормозной системой, то есть уберечь диски и колодки от износа.

Европейцы смогут заказать Grandland X Hybrid4 уже в ближайшие недели (цены пока не названы), но отгрузка готовых машин клиентам начнётся лишь в начале 2020 года.

Opel Grandland X Hybrid4

В России Grandland X поступит в продажу в конце года, но гибридная версия у нас если и появится, то в качестве статусной топ-версии, и львиная доля продаж в любом случае придётся на относительно доступные переднеприводные модификации. Тем не менее дилерам будет полезно иметь в шоу-руме дорогой полноприводный высокотехнологичный кроссовер, чтобы показать текущие возможности марки Opel, от которой россияне стали потихоньку отвыкать. Прежде Opel считался у нас массовой маркой, и в свете ухода из России Форда, вполне мог бы сделать хорошую кассу на продаже относительно доступных моделей В- и С-класса, но без их локализации рассчитывать на гуманный прайс-лист, увы, не приходится. В будущем, конечно, Groupe PSA вполне может наладить производство в нашей стране нескольких легковых моделей Опеля, в том числе кроссовера Grandland X, но пока что калужский завод сосредоточен на запуске коммерческих Zafira Life и Vivaro и ждёт заключения СПИКа с российским правительством – по нашим данным, документ может быть подписан в течение ближайшего месяца.

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2 комментария

по рейтингу сначала новые по хронологии
diver alex

Никто в здравом уме это не купит ибо дорого и бессмысленно.

nb37016

Такой у нас, если появится, будет стоить дороже мерседесов.

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