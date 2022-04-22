Кроссовер Suzuki Escudo вернулся на родину марки в виде полноприводного гибрида

В Японии паркетник предложен в единственной богатой комплектации, однако за мультимедиа-систему все равно придется доплачивать.

Имя Escudo компания Suzuki использует на домашнем рынке: прежде под ним там продавали внедорожник Vitara, а с 2015-го – это внутреннее обозначение Витары-паркетника. К слову, первые три поколения вездехода Escudo выпускали на родине марки, но кроссовер туда поставляли с венгерского завода. Под конец прошлого года поставки остановили. Теперь же Suzuki объявила о возвращении паркетника в Японию.

У европейской Витары совсем недавно появилась гибридная версия, и только гибрид отныне доступен японцам. Такой Suzuki Escudo имеет бензиновый «атмосферник» K15C 1.5 (101 л.с. и 132 Нм), шестиступенчатую роботизированную коробку ASG с одним сцеплением, 33-сильный электромотор (60 Нм) и батарею емкостью всего 0,84 кВт*ч (установлена под полом). А еще в Японии кроссовер по умолчанию полноприводный – с фирменной системой AllGrip с муфтой на задней оси. Отметим, в Старом Свете гибридная Suzuki Vitara бывает переднеприводной, кроме того, европейцы также могут купить кроссовер с турбомотором 1.4 Boosterjet и стартер-генератором.



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Escudo доступен только в одной богатой комплектации, в списке оборудования значатся: светодиодная оптика, 17-дюймовые колеса, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, удержания в полосе, мониторинга «слепых» зон, автоматического переключения света фар и распознавания дорожных знаков. Но за мультимедийную систему, традиционно для Японии, нужно доплачивать.



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Гибридный кроссовер Suzuki Escudo стоит 2 970 000 йен (около 23 000 долларов), план продаж в Японии – всего 1200 единиц в год.



В РФ у Витары гибридной версии нет. На российском рынке модель представлена с бензиновыми «атмосферником» 1.6 (117 л.с.) и турбомотором 1.4 (140 л.с.). Первый двигатель работает в паре с пятиступенчатой «механикой» или шестиступенчатым «автоматом», второй сочетается только с 6АКП. Привод – передний или полный. Цена по прайсу – от 2 169 000 рублей (2021 года выпуска).

Между тем в марте стало известно о том, что из-за разрыва логистических цепочек компания Suzuki приостановила поставки машин в Россию, об их возобновлении пока не слышно. При этом в марте же в местном офисе Suzuki Колёсам рассказали о том, что запаса уже ввезенных автомобилей хватит «на несколько месяцев».

