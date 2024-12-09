Кроссовер Toyota bZ3X готовится к выходу на рынок: обещаны невероятно низкие цены

Toyota bZ3X был представлен в апреле этого года на Пекинском автосалоне, но на рынок он выйдет только в марте следующего года — производством и реализацией этой модели займётся совместное предприятие GAC Toyota. Концерн GAC минувшим летом вывел на китайский рынок компактный электрический кроссовер Aion V второго поколения — Toyota bZ3X, очевидно, является его родственником, хотя официально это родство не афишируется.

Габаритная длина Toyota bZ3X составляет — 4600 мм, ширина — 1850 мм, высота — 1645 мм, колёсная база — 2765 мм. Единственный электромотор мощностью 204 л.с. расположен на передней оси и вращает передние колёса. Ёмкость батареи пока не объявлена, но известно, что будут версии с запасом хода на одной зарядке в 430, 520 и 610 км по циклу CLTC. На стадии приёма предварительных заказов обещанный диапазон цен на Toyota bZ3X составляет от 100 000 до 200 000 юаней (от 1,34 млн до 2,72 млн рублей в переводе по текущему курсу), минимальная цена даже ниже, чем у Aion V (от 129 800 юаней или 1,76 млн рублей).

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При столь привлекательных ценах Toyota bZ3X весьма неплохо укомплектован: кроссоверу обещан комплекс электронных ассистентов водителя с функционалом, близким к Tesla FSD, то есть де-факто будет полный автопилот — по крайней мере, на дорогих версия (разумеется, со всеми сопутствующими юридическими ограничениями). Минималистично оформленный салон накрыт панорамной стеклянной крышей площадью 1,14 м2. Мультимедийная система с 14,6-дюймовым сенсорным экраном оснащена мощным процессором Qualcomm Snapdragon 8155. В отделке используются дорогие на вид материалы. Аудиосистему с 11 динамиками поставляет Yamaha.

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С учётом того, что выглядит Toyota bZ3X, как типичный «китаец», и стоит недорого, можно ожидать, что продаваться он будет хорошо. Электрический первенец Toyota в Китае — среднеразмерный кроссовер bZ4X — продаётся слабо из-за высоких цен: с января по октябрь, по данным CAAM, реализовано лишь 4636 шт. (-63,8% по сравнению с АППГ). Между тем куда более доступный электроседан Toyota bZ3, что производится на совместном предприятии FAW Toyota, расходится бодро: за тот же период продано 42 134 шт. (+95,5%).

В целом, Toyota вместе с другими иномарками сдаёт позиции на китайском рынке, но пока всё ещё входит в тройку лидеров по объёму продаж: за первые десять месяцев текущего года японская марка реализовала здесь 1 255 440 автомобилей (-10,3%). Абсолютным лидером китайского авторынка на данный момент является компания BYD, которая за тот же период продала 2 742 478 машин (+34,5%), вторую строчку занимает Volkswagen — 1 636 781 (-6,9%).