В Европе уже принимают заказы на электрический паркетник Volkswagen ID. Tiguan. Модель предложена с задним или двухмоторным полным приводом. Первые поставки клиентам стартуют в начале 2027-го.

Онлайн-презентацию электрокросса Volkswagen ID. Tiguan провели в октябре текущего года, в том же месяце в Старом Свете открыли прием предварительных заказов. А под конец прошлой недели паркетник встал на конвейер завода Volkswagen в Эмдене (Германия), о чем сообщила пресс-служба концерна. Напомним, что совершенно новой разработкой ID. Tiguan не является – это модернизированный Volkswagen ID.4. Исходный электрокар дебютировал в 2020-м, год спустя у него появилась купеобразная версия VW ID.5. Так вот на смену семейству ID.4/ID.5 и пришел ID.Tiguan.

Производство прежних «электричек» в Эмдене, судя по всему, уже завершено, хотя их выпуск, возможно, пока еще продолжается на другой немецкой площадке – в Цвиккау. В Volkswagen еще отметили, что ID. Tiguan уже собрал «несколько тысяч» заявок, и что в ближайшие недели компания нарастит выпуск модели. Завод также продолжает производство универсала и лифтбека VW ID.7. Наконец, топ-менеджеры надеются, что благодаря ID. Tiguan предприятие сможет отпраздновать свое 70-летие в 2034 году. Такие заявления, видимо, сделаны на фоне появившейся ранее информации о том, что судьба этой и еще нескольких расположенных в Германии площадок находится под вопросом, ведь немецкий концерн сейчас испытывает значительные сложности.

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Что же касается непосредственно Volkswagen ID. Tiguan, то его внешность выполнена в более «остром» стиле – «рыбий» дизайн, присущий ID.4/ID.5, наконец-то в прошлом. Да и вообще, почти весь кузов – новый. ID. Tiguan также имеет двухсекционные фары (сверху расположены дневные ходовые огни), которые вдобавок объединены между собой светящейся плашкой, привычные ручки дверей вместо полускрытых, прямоугольный монофонарь.

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Интерьер тоже перекроили. Тут более строгая передняя панель, двухспицевый руль, другие карты дверей и центральный тоннель. Больше стали и экраны. Кроме того, впервые в Европе для модели Volkswagen предусмотрен пассажирский дисплей. А еще, в отличие от ID.4, в салоне VW ID. Tiguan множество физических клавиш. Привычные кнопки вместо сенсорных расположены на руле, традиционные кнопки отвечают и за управление «климатом».

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А вот техника перешла с VW ID.4. «Простые» версии VW ID. Tiguan доступны со 190-сильным электромотором на задней оси и батареей емкостью 58 кВт*ч, запас хода – примерно 450 км. Далее идут исполнения с 285-сильным двигателем на задней оси и аккумулятором емкостью 77 кВт*ч, запас хода – около 600 км. Дорогие варианты – с двухмоторным полным приводом, суммарная отдача составляет 299 л.с., таким паркетникам тоже положена батарея на 77 кВт*ч, запас хода – 560 км.

В той же Германии, например, Volkswagen ID. Tiguan стоит от 42 695 евро (около 3,9 млн рублей по текущему курсу). Поставки клиентам стартуют в начале следующего года.