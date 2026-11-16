Онлайн-презентацию электрокросса Volkswagen ID. Tiguan провели в октябре текущего года, в том же месяце в Старом Свете открыли прием предварительных заказов. А под конец прошлой недели паркетник встал на конвейер завода Volkswagen в Эмдене (Германия), о чем сообщила пресс-служба концерна. Напомним, что совершенно новой разработкой ID. Tiguan не является – это модернизированный Volkswagen ID.4. Исходный электрокар дебютировал в 2020-м, год спустя у него появилась купеобразная версия VW ID.5. Так вот на смену семейству ID.4/ID.5 и пришел ID.Tiguan.
Производство прежних «электричек» в Эмдене, судя по всему, уже завершено, хотя их выпуск, возможно, пока еще продолжается на другой немецкой площадке – в Цвиккау. В Volkswagen еще отметили, что ID. Tiguan уже собрал «несколько тысяч» заявок, и что в ближайшие недели компания нарастит выпуск модели. Завод также продолжает производство универсала и лифтбека VW ID.7. Наконец, топ-менеджеры надеются, что благодаря ID. Tiguan предприятие сможет отпраздновать свое 70-летие в 2034 году. Такие заявления, видимо, сделаны на фоне появившейся ранее информации о том, что судьба этой и еще нескольких расположенных в Германии площадок находится под вопросом, ведь немецкий концерн сейчас испытывает значительные сложности.
Что же касается непосредственно Volkswagen ID. Tiguan, то его внешность выполнена в более «остром» стиле – «рыбий» дизайн, присущий ID.4/ID.5, наконец-то в прошлом. Да и вообще, почти весь кузов – новый. ID. Tiguan также имеет двухсекционные фары (сверху расположены дневные ходовые огни), которые вдобавок объединены между собой светящейся плашкой, привычные ручки дверей вместо полускрытых, прямоугольный монофонарь.
Интерьер тоже перекроили. Тут более строгая передняя панель, двухспицевый руль, другие карты дверей и центральный тоннель. Больше стали и экраны. Кроме того, впервые в Европе для модели Volkswagen предусмотрен пассажирский дисплей. А еще, в отличие от ID.4, в салоне VW ID. Tiguan множество физических клавиш. Привычные кнопки вместо сенсорных расположены на руле, традиционные кнопки отвечают и за управление «климатом».
А вот техника перешла с VW ID.4. «Простые» версии VW ID. Tiguan доступны со 190-сильным электромотором на задней оси и батареей емкостью 58 кВт*ч, запас хода – примерно 450 км. Далее идут исполнения с 285-сильным двигателем на задней оси и аккумулятором емкостью 77 кВт*ч, запас хода – около 600 км. Дорогие варианты – с двухмоторным полным приводом, суммарная отдача составляет 299 л.с., таким паркетникам тоже положена батарея на 77 кВт*ч, запас хода – 560 км.
В той же Германии, например, Volkswagen ID. Tiguan стоит от 42 695 евро (около 3,9 млн рублей по текущему курсу). Поставки клиентам стартуют в начале следующего года.
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