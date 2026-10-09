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  • Volkswagen ID. Tiguan на замену ID.4: более «острый» дизайн, экраны, кнопки и прежние моторы

Volkswagen ID. Tiguan на замену ID.4: более «острый» дизайн, экраны, кнопки и прежние моторы

09.10.2026 666 2 0
Volkswagen ID. Tiguan на замену ID.4: более «острый» дизайн, экраны, кнопки и прежние моторы

Марка Volkswagen полностью рассекретила электрический паркетник ID. Tiguan. Модель представляет собой модернизированный кросс ID.4. Доработок оказалось много, но вот техники они не коснулись.

В камуфляже электрокросс Volkswagen ID. Tiguan показали в конце сентября. Теперь же марка провела онлайн-презентацию пятидверки. Совсем новой разработкой модель не является – это существенно переделанный паркетник Volkswagen ID.4. Исходный электрокар дебютировал в 2020-м, а год спустя у него появилась купеобразная версия под названием VW ID.5. Легкой модернизации адресованные Европе машины подвергли в 2023 году. В Volkswagen называют семейство электрокаров ID.4/ID.5 успешным. Впрочем, результаты продаж руководство концерна, видимо, все-таки не устраивают, раз улучшенной «четверке» решили присвоить имя популярного кроссовера с ДВС, который, разумеется, остается в строю. А ведь хэтчу ID.3 его имя после очередной модернизации оставили, хотя при этом он еще обзавелся «фамилией» Neo. Как бы то ни было, официально объявлено о том, что VW ID. Tiguan придет на смену как ID.4, так и ID.5, то есть купеобразной модификации у «зеленого» Тигуана не будет.

Volkswagen ID. Tiguan
Volkswagen ID. Tiguan
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Volkswagen ID. Tiguan
Volkswagen ID. Tiguan
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Volkswagen ID. Tiguan
Volkswagen ID. Tiguan
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Volkswagen ID. Tiguan
Volkswagen ID. Tiguan
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Volkswagen ID. Tiguan
Volkswagen ID. Tiguan
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Volkswagen ID. Tiguan
Volkswagen ID. Tiguan
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Volkswagen ID. Tiguan
Volkswagen ID. Tiguan
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Volkswagen ID. Tiguan
Volkswagen ID. Tiguan
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Volkswagen ID. Tiguan
Volkswagen ID. Tiguan
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«Рыбий» дизайн наконец-то в прошлом, внешность Volkswagen ID. Tiguan выполнена в более «остром» стиле. Да и вообще, почти весь кузов – новый. Главные фишки экстерьера – двухсекционные фары (сверху расположены дневные ходовые огни), которые вдобавок объединены между собой светящейся плашкой, привычные ручки дверей вместо полускрытых, прямоугольный монофонарь.

Volkswagen ID. Tiguan R-Line
Volkswagen ID. Tiguan R-Line
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Volkswagen ID. Tiguan R-Line
Volkswagen ID. Tiguan R-Line
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Volkswagen ID. Tiguan R-Line
Volkswagen ID. Tiguan R-Line
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Одновременно показана новая топовая «оспортивленная» версия R-Line, которая, по сути, заменила исполнение GTX. Особенности такого ID. Tiguan – более агрессивные бамперы, вертикальные LED-полоски спереди и оригинальные 21-дюймовые колеса (для стандартного электрокроссовера предусмотрены 19- или 20-дюймовые диски).

Volkswagen ID. Tiguan

Длина Volkswagen ID. Tiguan равна 4618 мм против 4582/4584 мм у VW ID.4. Объем багажника новинки – 534 литра. А под крышкой капота появился дополнительный отсек объемом 32 литра.

Volkswagen ID. Tiguan
Volkswagen ID. Tiguan
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Volkswagen ID. Tiguan
Volkswagen ID. Tiguan
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Volkswagen ID. Tiguan
Volkswagen ID. Tiguan
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Volkswagen ID. Tiguan
Volkswagen ID. Tiguan
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Volkswagen ID. Tiguan
Volkswagen ID. Tiguan
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Интерьер тоже полностью новый. Тут более строгая передняя панель, двухспицевый руль, другие карты дверей и центральный тоннель. Вместо компактного трапециевидного приборного экрана установили дисплей диагональю 10 дюймов, центральный планшет тоже стал больше – 15 дюймов (у ID.4 экран размером 12,9 дюйма). Кроме того, впервые в Европе для модели Volkswagen предусмотрен пассажирский тачскрин (12 дюймов). У экранов есть режим «ретро»: например, приборка может быть в стиле VW Golf IV. А еще в отличие от ID.4 в салоне ID. Tiguan множество физических клавиш. Привычные кнопки вместо сенсорных расположены на руле, за управление «климатом» тоже отвечают традиционные кнопки, тогда как под центральным дисплеем мультимедиа VW ID.4 находится сенсорный ползунок.

Volkswagen ID. Tiguan
Volkswagen ID. Tiguan
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Volkswagen ID. Tiguan
Volkswagen ID. Tiguan
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Volkswagen ID. Tiguan
Volkswagen ID. Tiguan
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Volkswagen ID. Tiguan
Volkswagen ID. Tiguan
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Volkswagen ID. Tiguan
Volkswagen ID. Tiguan
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Volkswagen ID. Tiguan
Volkswagen ID. Tiguan
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Volkswagen ID. Tiguan
Volkswagen ID. Tiguan
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Volkswagen ID. Tiguan
Volkswagen ID. Tiguan
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Volkswagen ID. Tiguan
Volkswagen ID. Tiguan
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В списке оборудования новинки также заявлены две площадки для беспроводной зарядки и современные водительские ассистенты. За доплату можно будет заказать панорамную крышу, вентиляцию и массажер сидений, аудиосистему Harman Kardon.

Volkswagen ID. Tiguan R-Line
Volkswagen ID. Tiguan R-Line
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Volkswagen ID. Tiguan R-Line
Volkswagen ID. Tiguan R-Line
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Volkswagen ID. Tiguan R-Line
Volkswagen ID. Tiguan R-Line
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Volkswagen ID. Tiguan R-Line
Volkswagen ID. Tiguan R-Line
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Volkswagen ID. Tiguan R-Line
Volkswagen ID. Tiguan R-Line
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Volkswagen ID. Tiguan R-Line
Volkswagen ID. Tiguan R-Line
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Техника перешла с Volkswagen ID.4. «Простые» версии VW ID. Tiguan – это 190-сильный электромотор на задней оси и батарея емкостью 58 кВт*ч, запас хода – примерно 450 км. Далее идут исполнения с 285-сильным двигателем на задней оси и аккумулятором емкостью 77 кВт*ч, запас хода – около 600 км. Дорогие варианты – с двухмоторным полным приводом, суммарная отдача составляет 299 л.с., таким паркетникам тоже положена батарея на 77 кВт*ч, запас хода – 560 км.

Volkswagen ID. Tiguan
Volkswagen ID. Tiguan
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Volkswagen ID. Tiguan
Volkswagen ID. Tiguan
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Volkswagen ID. Tiguan
Volkswagen ID. Tiguan
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В Европе прием предварительных заказов на Volkswagen ID. Tiguan откроют 13 октября. В Германии, например, электрокроссовер обойдется минимум в 42 695 евро (около 4,08 млн рублей по текущему курсу). Старт продаж намечен на начало следующего года.

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2 комментария
09.10.2026 18:42
Vasissualy Pupkinzon

Все ругались на фиолетовую подсветку приборов на Гольфе 4, хоть цвет на белый например можно будет поменять? Хоть стал похож на автомобиль, пусть и с китайскими мотивами, а то прежняя рыбья морда нравилась разе что авторам этого "дизайна"...

09.10.2026 19:44
Виктор77

У меня у бати был Гольф 4 когда я только начинал водить и он мне давал его девчонок катать. Поэтому на ностальгической ноте я в восторге от приборки в стиле 2000x и фиолетовой подсветки. Очень круто, прям зацепило нерв.

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