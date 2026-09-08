Кроссовер Xiaomi SkyNomad N70: проще и дешевле флагмана N90

Младший паркетник новой серии SkyNomad тоже доступен в виде гибрида. При этом, в отличие от флагмана N90, модель N70 бывает не только с полным, но и с передним приводом. За доплату предусмотрено несколько интересных решений.

SkyNomad – это новое семейство автомобилей внутри бренда Xiaomi. Его первенцами стали два гибридных кроссовера N70 и N90, их премьеру провели еще в июле. А теперь оба паркетника поступили в продажу. Как несложно догадаться, Xiaomi SkyNomad N90 является флагманом новой линейки, ему мы посвятили отдельную заметку. Ну а в этой расскажем про SkyNomad N70, который хоть и считается отдельной моделью, но на деле представляет собой укороченную и упрощенную версию N90.

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В основе кроссоверов лежит платформа Kunlun. Длина Xiaomi SkyNomad N70 равна 4960 мм, ширина – 1998 мм, высота – 1785 мм, колесная база – 2950 мм. Для сравнения, размеры старшего SkyNomad N90: 5285/1998/1825 мм, расстояние между осями – 3080 мм.

Если флагман бывает пяти- или семиместным, то N70 – строго двухрядный. Заявленный объем багажника укороченного кроссовера – внушительные 1203 литра, со сложенными спинками второго ряда кресел этот показатель увеличится до 2425 литров. Xiaomi SkyNomad N70 по умолчанию имеет 19-дюймовые диски, опционально предусмотрены 21-дюймовые.

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В плане дизайна паркетники в целом повторяют друг друга. Младший паркетник тоже получил прямоугольные фары, пронзенные горизонтальными диодными плашками, головную оптику вдобавок объединяет вставка, на которой красуется надпись с названием семейства. SkyNomad N70 также достались полускрытые ручки дверей, а задние фонари сделали в виде рамки.

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В салоне – раздельные экраны приборки (8,88 дюйма) и мультимедийной системы (16,1 дюйма). Это добро идет уже в базе, как и подогрев и вентиляция всех сидений (передние – еще и с массажером). В списке стандартного оборудования еще значится автопилот, комплекс включает лидар над лобовым стеклом, один 4D-радар миллиметрового диапазона, 12 ультразвуковых радаров и 11 камер. А вот за остальные фишки придется доплачивать.

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Пожалуй, самое интересные «допы» Xiaomi SkyNomad N70 – это поворачивающиеся лицом к галерке передние сиденья и расположенная между ними сдвижная «тумба», на которой может быть установлен столик. Для салона можно заказать и отдельный столик. Среди прочих опций – проекционный дисплей, холодильник и потолочный планшет для задних седоков.

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Силовая установка базового младшего кроссовера включает работающий в режиме генератора бензиновый турбомотор 1.5 (152 л.с.), установленный на передней оси 286-сильный электродвигатель и батарею емкостью 52 кВт*ч. В электрорежиме переднеприводный N70 проедет 351 км по циклу CLTC, с места до «сотни» такой паркетник разгоняется за 7,9 секунды.

У полноприводного SkyNomad N70 на задней оси расположен дополнительный 136-сильный электромотор, суммарная отдача такого кроссовера – 422 л.с. Это исполнение получило аккумулятор на 76 кВт*ч, запас на электротяге – 505 км. С 0 до 100 км/ч полноприводный N70 разгоняется за 5,5 секунды. Топовый Xiaomi SkyNomad N70 также по умолчанию имеет пневмоподвеску. Отметим, старший SkyNomad N90 – исключительно полноприводный, начинка у него такая же, как у аналогичного варианта N70.

Кроссовер Xiaomi SkyNomad N70 оценили в 209 900 – 239 900 юаней, что эквивалентно примерно 2,7 млн – 3,08 млн рублей по текущему курсу. Флагманский Xiaomi SkyNomad N90 обойдется в 269 900 – 299 900 юаней (3,5 млн – 3,85 млн рублей).