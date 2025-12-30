Кроссовер Xpeng G7: к старту продаж готовится более доступная версия

Гибридные авто ×
Компания Xpeng раскрыла подробности о гибридной модификации паркетника G7. На рынок новая версия выйдет в следующем году.

Фирма Xpeng продолжает делиться информацией о новинках, которые поступят в продажу в 2026-м. Так, накануне был представлен рестайлинговый лифтбек P7. А теперь анонсирован подзаряжаемый гибридный кроссовер Xpeng G7. Напомним, сейчас паркетник доступен только в виде полноценного электрокара, EV-версия стартовала в Китае в июле.

Гибридный Xpeng G7

От электрического Xpeng G7 гибрид отличился оформлением передней части. Новому исполнению достался другой бампер – с интегрированными воздухозаборниками и активными заслонками. Кроме того, гибрид имеет единую светодиодную линию ходовых огней, тогда как у электрокара ДХО состоят из трех секций. Наконец, для бензоэлектрического варианта расширена палитра цветов кузова.

Длина гибридного Xpeng G7 равна 4918 мм, что на 26 мм больше, чем у электрокросса. Остальные габариты совпадают: ширина – 1925 мм, высота – 1655 мм, колесная база – 2890 мм.

Гибридный Xpeng G7

Единственное значимое новшество в пятиместном салоне гибрида – переднее пассажирское кресло с откидной подставкой для ног. Привычной приборки внутри нет – ее роль выполняет проекционный дисплей с дополненной реальностью. По центру установлен крупный планшет мультимедийной системы, еще один экран встроен в торец тоннеля. Паркетник также имеет искусственный интеллект и автопилот.

Как и электроверсия, гибридный Xpeng G7 построен на платформе с 800-вольтовой архитектурой. Силовая установка нового исполнения включает работающий в режиме генератора бензиновый турбомотор 1.5 (150 л.с.), расположенный на задней оси 296-сильный электродвигатель (у EV-паркетника такой же движок) и батарею емкостью 55,8 кВт*ч. Только на электротяге гибрид проедет 430 км (вероятно, дальнобойность рассчитана по китайскому циклу CLTC), совокупный запас хода – 1704 км.

Цены гибридного Xpeng G7 пока не объявлены. Очевидно, такой кроссовер окажется дешевле электрокара, который сегодня стоит 195 800 – 225 800 юаней (около 2,16 млн – 2,5 млн рублей по актуальному курсу).

