Кроссовер Xpeng G9L стартует на домашнем рынке и готовится «прописаться» в Европе

В Китае новый паркетник Xpeng доступен в виде гибрида или полноценного электрокара. Впоследствии модель доберется и до других рынков, включая Европу. Причем в Старом Свете будут продавать машины локальной сборки.

Презентацию кроссовера Xpeng G9L провели в Китае в первой половине августа, после чего открыли прием предварительных заказов. Теперь там озвучены все цены и дан старт «живым» продажам. Между тем еще на стадии анонса компания Xpeng сообщила о том, что паркетник будет глобальной моделью – он появится «в 64 странах и регионах». В этот список входит и Европа. Причем выяснилось, что там будут продавать машины локальной сборки: Xpeng G9L «пропишется» на заводе Magna Steyr в Австрии, который уже выпускает модели Xpeng G6, Xpeng G9 и Xpeng P7+. Одновременно фирма назвала дату премьеру «мировой» версии свежего SUV – она состоится 12 октября в рамках Парижского автосалона.

1 / 2 2 / 2

Xpeng G9L, по сути, является укороченной пятиместной версией флагманского Xpeng GX, который стартовал в Китае весной. Последний SUV, напомним, представлен исключительно в шестиместном исполнении. Однако в плане дизайна экстерьера младший паркетник копией трехрядного Xpeng GX все-таки не стал, у Xpeng G9L в принципе оригинальный кузов – с более плавными чертами.

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

Как и флагман, пятиместный кроссовер имеет двухэтажную головную оптику, но по бокам расположенной сверху диодной плашки есть «пиксели». В дорогих комплектациях основные фары – с проектором. Бамперы у Xpeng G9L тоже свои, подоконная линия задрана вверх, вдобавок паркетник лишен эффекта «парящей» крыши. Двери – с электроприводом, доводчиками и выдвижными ручками. Предусмотрены 20-, 21- или 22-дюймовые диски.

В основе Xpeng G9L лежит платформа с 800-вольтовой архитектурой, кроссовер по умолчанию имеет адаптивную подвеску и полноуправляемое шасси. Длина – 5120 мм, ширина – 1999 мм, высота – 1782 мм, колесная база – 3100 мм. Для сравнения, габариты Xpeng GX: 5265/1999/1800 мм, расстояние между осями – 3115 мм. Заявленный объем багажника G9L – 1152 литра (вместе с «подпольем»).

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Передняя часть салона почти такая же, как у трехрядного Xpeng GX. Тут приборный экран на 8,8 дюйма и планшет мультимедийной системы диагональю 17,3 дюйма. Сенсорный 8-дюймовый дисплей также прикреплен к торцу центрального тоннеля, в самом тоннеле спрятан выдвижной бокс с функциями подогрева и охлаждения. Между передними сиденьями есть «парящая» консоль с площадкой для беспроводной зарядки и подстаканниками.

1 / 7 2 / 7 3 / 7 4 / 7 5 / 7 6 / 7 7 / 7

В списке оборудования также заявлены проекционный дисплей с дополненной реальностью, подогрев, вентиляция и массажер сидений, трехзонный климат-контроль, потолочный планшет, аудиосистема с 33 динамиками. В откидной подлокотник заднего дивана встроена еще одна площадка для зарядки смартфонов. Вдобавок в этот подлокотник может быть спрятан столик – он появится, стоит только отдать команду голосом. Для сидений предусмотрены настройки на базе искусственного интеллекта.

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

Ну и конечно, Xpeng G9L получил самый современный комплекс водительских ассистентов. Кстати, в Xpeng особо отметили, что за работу электроники кроссовера отвечают процессоры Turing AI собственной разработки компании, которые есть и у человекоподобного робота Xpeng Iron.

В Китае Xpeng G9L доступен в виде гибрида или электрокара (у второй модификации спереди имеется дополнительный багажник на 109 литров). Бензоэлектрический кроссовер предложен в двух комплектациях, обе – с полным приводом. Система включает работающий в режиме генератора турбодвигатель 1.5 (150 л.с.), два электромотора и батарею емкостью 63,3 кВт*ч. Суммарная отдача гибридного Xpeng G9L – 503 л.с. и 695 Нм. В электрорежиме такой кроссовер проедет 435 км по китайскому циклу CLTC. С места до «сотни» гибрид разгоняется за 4,95 секунды.

1 / 2 2 / 2

Чисто электрический паркетник представлен в четырех комплектациях. Базовая – с единственным 367-сильным электромотором на задней оси (465 Нм) и батареей емкостью 91,9 кВт*ч, запас хода – 702 км, с 0 до 100 км/ч это исполнение разгоняется за 6,8 секунды. Остальные элетроверсии – с двухмоторным полным приводом, суммарная отдача составляет 585 л.с. и 695 Нм. Начальные полноприводные модификации оснащены той же батареей емкостью 91,9 кВт*ч, запас хода – 660 км, с 0 до 100 км/ч они разгоняются за 4,6 секунды. Топовый электрокросс получил аккумулятор на 110 кВт*ч, дальнобойность – 755 км, первую «сотню» такой SUV наберет за 4,45 секунды.

Без учета акций гибридный Xpeng G9L обойдется китайцам в 259 800 – 309 800 юаней, что эквивалентно примерно 3,3 млн – 3,9 млн рублей по актуальному курсу. Электрический кроссовер стоит 241 800 – 319 800 юаней (3,04 млн – 4,02 млн рублей).