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Xpeng G9L: богатое оснащение, несколько вариантов начинки и статус глобальной модели

11.08.2026 473 0 0
Xpeng G9L: богатое оснащение, несколько вариантов начинки и статус глобальной модели

Компания Xpeng открыла прием заказов на новый кроссовер G9L. Пятиместный паркетник представлен с гибридной и полностью электрической установками, привод задний или полный.

Кроссовер Xpeng G9L анонсировали на прошлой неделе. Теперь в Китае провели презентацию новинки, раскрыли состав комплектаций и озвучили стартовую цену, а местные дилеры начали принимать предварительные заявки. Одновременно в Xpeng объявили о том, что позже G9L станет глобальной моделью – мол, кроссовер «разработан и предназначен для 64 стран и регионов по всему миру».

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Xpeng G9L, по сути, является укороченной пятиместной версией флагманского Xpeng GX, который стартовал в Китае весной. Последний SUV, напомним, представлен исключительно в шестиместном исполнении. При этом в плане дизайна экстерьера младший паркетник копией трехрядного Xpeng GX все-таки не стал, у Xpeng G9L в принципе оригинальный кузов – с более плавными чертами.

Пятиместный кроссовер тоже имеет двухэтажную головную оптику, но по бокам расположенной сверху светодиодной плашки есть «пиксели». В дорогих комплектациях основные фары – с проектором. Бамперы у G9L тоже свои, подоконная линия задрана вверх, плюс паркетник лишен эффекта «парящей» крыши. Двери – с электроприводом, доводчиками и выдвижными ручками. Предусмотрены 20-, 21- или 22-дюймовые диски.

Как и флагман, Xpeng G9L построен на платформе с 800-вольтовой архитектурой, уже в базе есть адаптивная пневмоподвеска и полноуправляемое шасси. Длина кроссовера равна 5120 мм, ширина – 1999 мм, высота – 1782 мм, колесная база – 3100 мм. Для сравнения, габариты Xpeng GX: 5265/1999/1800 мм, расстояние между осями – 3115 мм. Заявленный объем багажника G9L– внушительные 1152 литра (возможно, вместе с подпольем).

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Передняя часть салона у Xpeng G9L практически такая же, как у трехрядного флагмана. Перед водителем установлен приборный экран (8,8 дюйма), по центру – планшет мультимедиа-системы диагональю 17,3 дюйма. Сенсорный дисплей (8 дюймов) прикреплен и к торцу тоннеля, а в самом тоннеле спрятан выдвижной бокс с функциями подогрева и охлаждения. Между передними креслами есть «парящая» консоль с площадкой для беспроводной зарядки и подстаканниками. Все перечисленное добро входит в список стандартного оборудования.

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Уже в базе также есть проекционный дисплей с дополненной реальностью, подогрев, вентиляция и массажер сидений, трехзонный климат-контроль и комплекс водительских ассистентов. Кроме того, в откидной подлокотник заднего дивана встроена еще одна площадка для зарядки смартфонов. Вдобавок в этот подлокотник может быть спрятан столик – он появится, стоит только отдать команду голосом, но в Xpeng пока не уточнили, входит ли столик в стандартное оснащение или за него придется доплачивать. Наконец, сиденьям обещаны настройки на базе искусственного интеллекта – видимо, это все-таки опция.

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Xpeng G9L доступен в виде подзаряжаемого гибрида или электрокара. Бензоэлектрический кроссовер сейчас представлен в двух комплектациях, обе – с полным приводом. Система включает работающий в режиме генератора турбодвигатель 1.5 (150 л.с.), два электромотора и батарею емкостью 63,3 кВт*ч. Суммарная отдача гибридного G9L – 503 л.с. и 695 Нм. В электрорежиме такой кроссовер проедет 435 км по китайскому циклу CLTC, а с 0 до 100 км/ч полноприводный гибрид разгоняется за 4,95 секунды.

У чисто электрического паркетника четыре комплектации. Базовая – с единственным 367-сильным электромотором на задней оси (465 Нм) и батареей емкостью 91,9 кВт*ч, ее запас хода – 702 км, первую «сотню» это исполнение наберет за 6,8 секунды. Остальные элетроверсии – с двухмоторным полным приводом, суммарная отдача составляет 585 л.с. и 695 Нм. Начальные полноприводные модификации оснащены той же батареей емкостью 91,9 кВт*ч, запас хода – 660 км, с 0 до 100 км/ч они разгоняются за 4,6 секунды. Топовый электрокросс получил аккумулятор на 110 кВт*ч, дальнобойность – 755 км, а первую «сотню» такой Xpeng G9L наберет за 4,45 секунды.


Предварительная стартовая цена пятиместного Xpeng G9L – 259 800 юаней, что эквивалентно примерно 3,16 млн рублей по актуальному курсу. Когда появится полный и точный прайс-лист – пока неизвестно. Ну а флагманский шестиместный Xpeng GX сегодня стоит 279 800 – 359 800 юаней (3,4 млн – 4,38 млн рублей).

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