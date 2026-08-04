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Кроссовер Xpeng G9L показал свой роскошный салон

04.08.2026 453 0 0
Кроссовер Xpeng G9L показал свой роскошный салон

Компания Xpeng продолжает постепенно рассекречивать свой новый пятиместный паркетник. В продажу модель поступит уже в этом году, ее предложат в виде гибрида или электрокара, для обеих модификаций предусмотрен полный привод.

Внешность кроссовера Xpeng G9L показали на фирменных фото накануне, а теперь производитель полностью раскрыл интерьер новинки. Этот паркетник, напомним, по сути, является укороченной пятиместной версией флагманского Xpeng GX, который стартовал в Китае весной. Последний SUV представлен исключительно в шестиместном исполнении.

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Передняя часть салона у Xpeng G9L практически такая же, как у трехрядного флагмана. Перед водителем установлен узкий приборный экран, по центру – наоборот, гигантский планшет мультимедиа-системы. Между передними креслами есть «парящая» консоль с площадкой для беспроводной зарядки и подстаканниками. В списке оборудования еще заявлены проекционный дисплей с дополненной реальностью и аудиосистема с 33 динамиками.

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Сиденья, разумеется, имеют подогрев, вентиляцию, массажер и подставки для ног. Да и вообще, для кресел заявлены настройки «на основе искусственного интеллекта». У задних пассажиров есть собственный потолочный планшет. Еще один сенсорный экран прикреплен к торцу тоннеля, а в самом тоннеле спрятан выдвижной бокс с функциями подогрева и охлаждения.

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Собственная фишка Xpeng G9L – многофункциональный откидной подлокотник заднего дивана. Он имеет выдвижные подставки для стаканов/бутылок, беспроводную зарядку и складной столик с зеркальцем.

В плане дизайна экстерьера кроссовер Xpeng G9L копией трехрядного Xpeng GX не стал. У пятиместного паркетника в принципе оригинальный кузов – с более плавными чертами. Длина G9L равна 5120 мм, ширина – 1999 мм, высота – 1782 мм, колесная база – 3100 мм. Габариты Xpeng GX: 5265/1999/1800 мм, расстояние между осями – 3115 мм.

Как и флагман, G9L построен на платформе с 800-вольтовой архитектурой. Вероятно, он тоже получил шасси и адаптивную пневмоподвеску. Xpeng G9L предложат в виде гибрида или электрокара. Первая версия – это работающий в режиме генератора бензиновый турбомотор 1.5 (150 л.с.), один 286-сильный электродвигатель на задней оси или два электромотора (спереди и сзади), которые вместе выдают 503 л.с. Самому доступному электрическому Xpeng G9L достался 367-сильный мотор (также на задней оси), суммарная отдача двух электромоторов полноприводного EV-варианта составляет 585 л.с. Емкость батарей все еще не озвучена. У старшего Xpeng GX аналогичная техника, вот только у гибридного флагмана нет моноприводного исполнения. Бензоэлектрический GX укомплектован батареей емкостью 63,3 кВт*ч, полностью «зеленый» SUV представлен с аккумулятором емкостью 91,9 или 110 кВт*ч.

Полноценную презентацию Xpeng G9L проведут в ближайшее время. После того, как новый кроссовер освоит домашний рынок, его должны отправить на экспорт.

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