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Показан кроссовер Xpeng G9L – младший брат флагманского Xpeng GX

03.08.2026 361 0 0
Показан кроссовер Xpeng G9L – младший брат флагманского Xpeng GX

Компания Xpeng анонсировала кроссовер G9L, который окажется на ступеньку ниже модели с индексом GX. Как и старший брат, новый SUV будет доступен в виде гибрида или полноценного электрокара.

Фирма Xpeng подхватила ставший популярным в Китае тренд на выпуск субфлагманов. К выходу на домашний рынок готовится кроссовер G9L, который, по сути, представляет собой укороченную, пятиместную и более доступную версию трехрядной модели Xpeng GX, стартовавшей весной. При этом паркетник с младшим индексом все же отличился не только размерами.

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Так, у Xpeng G9L оригинальный кузов – с более плавными чертами. Кроссовер сохранил двухэтажную головную оптику, но расположенная сверху диодная плашка сделана непрерывной (у GX она состоит из трех секций), а по бокам у нее есть «пиксели». Бамперы у младшего кроссовера тоже свои. Подоконная линия задрана вверх, вдобавок Xpeng G9L лишен эффекта «парящей» крыши. Двери – с электроприводом, доводчиками и выдвижными ручками.

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Как и шестиместный флагман, пятиместный паркетник построен на платформе с 800-вольтовой архитектурой. Скорее всего, он тоже имеет полноуправляемое шасси и адаптивную пневмоподвеску.

Длина Xpeng G9L равна 5120 мм, ширина – 1999 мм, высота – 1782 мм, колесная база – 3100 мм. Для сравнения, габариты Xpeng GX: 5265/1999/1800 мм, расстояние между осями – 3115 мм. Для обоих кроссоверов предусмотрены 22-дюймовые диски. Китайцы еще пишут, что объем багажника G9L составляет аж 1152 литра. Грузовой отсек трехрядного Xpeng GX вмещает 673 – 1748 л.

Интерьер Xpeng G9L пока засвечен лишь мельком: переднее пассажирское кресло имеет откидную подставку для ног и режим «нулевой гравитации». Также известно, что сиденья – с подогревом, вентиляцией и массажером. По данным местных профильных медиа, в список оборудования еще входят холодильник и аудиосистема с 33 динамиками. Ну и разумеется, в арсенале новинки значится продвинутый автопилот.

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Кроссовер Xpeng G9L тоже предложат в виде гибрида или электрокара. Первая модификация – это работающий в режиме генератора бензиновый турбомотор 1.5 (150 л.с.), один 286-сильный электродвигатель на задней оси или два электромотора (спереди и сзади), которые вместе выдают 503 л.с. Базовый электрический Xpeng G9L получил 367-сильный мотор (также на задней оси), суммарная отдача двух электромоторов полноприводного EV-варианта составляет 585 л.с. Емкость батарей пока не озвучена. У старшего Xpeng GX аналогичная техника, разве что у гибридного флагмана нет моноприводного исполнения. Бензоэлектрический GX доступен с аккумулятором на 63,3 кВт*ч, полностью «зеленый» — с батареей емкостью 91,9 или 110 кВт*ч.

Старший кроссовер Xpeng GX
Старший кроссовер Xpeng GX
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Старший кроссовер Xpeng GX
Старший кроссовер Xpeng GX
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Старший кроссовер Xpeng GX
Старший кроссовер Xpeng GX
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Старший кроссовер Xpeng GX
Старший кроссовер Xpeng GX
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Старший кроссовер Xpeng GX
Старший кроссовер Xpeng GX
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В Китае пятиместный кроссовер Xpeng G9L ждут в продаже до конца текущего года. Шестиместный Xpeng GX там сейчас стоит 279 800 – 359 800 юаней, что эквивалентно примерно 3,3 млн – 4,25 млн рублей по актуальному курсу. Впоследствии обе новинки Xpeng должны отправить на экспорт.

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