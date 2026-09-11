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  • Первый человекоподобный робот Xpeng Iron сошёл с конвейера. Буквально. Ногами

Первый человекоподобный робот Xpeng Iron сошёл с конвейера. Буквально. Ногами

11.09.2026 291 0 0
Первый человекоподобный робот Xpeng Iron сошёл с конвейера. Буквально. Ногами

Китайская компания Xpeng на этой неделе объявила о том, что запустила на специализированном заводе в Гуанчжоу производственную линию для человекоподобных роботов Xpeng Iron. Сейчас эта линия работает в пуско-наладочном режиме, полноценное серийное производство Xpeng Iron должно начаться в конце этого года. В 2027 году Xpeng намерена начать коммерческие продажи роботов Iron.

Основанная в 2014 году компания Xpeng выпускает не только электрические и plug-in гибридные автомобили, её бизнес развивается сразу в нескольких инновационных направлениях, главные из которых — аэромобили, искусственный интеллект и робототехника.

Прототип человекоподобного робота Iron компания показала ещё два года назад, и вот теперь он готов к серийному производству. Первый такой робот сам, своими ногами сошёл с конвейера завода в Гуанчжоу 8 сентября. Его встретил коллектив разработчиков, а Хэ Сяопэн, основатель и гендиректор компании Xpeng, надел на робота бейдж сотрудника компании.

Хэ Сяопэн и его новый человекоподобный сотрудник

При росте 173 см Xpeng Iron весит 65 кг. Его тело обладает 76 степенями свободы, а каждая рука обладает 21 степенью свободы. Роботом управляет искусственный интеллект, необходимую вычислительную мощность обеспечивают три процессора Turing AI собственной разработки Xpeng, их общая производительность составляет 2250 TOPS.

Специализированный завод робототехники в Гуанчжоу построен по автомобильным стандартам, 80% производственных операций здесь автоматизировано. Робот Xpeng Iron производится конвейерным способом, для контроля качества используются по сути те же процедуры и то же оборудование, что при производстве автомобилей. Всё это сделано с прицелом на массовое производство с последующим масштабированием.

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В перспективе примерно десяти лет производство человекоподобных роботов сулит сверхприбыли, недостижимые при производстве автомобилей. Это понимают многие инновационные предприниматели и инвестируют огромные средства в разработку таких роботов. Американская компания Tesla постепенно отходит от электромобилей и фокусирует ресурсы именно на роботах. Производство человекоподобного робота Tesla Optimus должно начаться в конце этого года. Xpeng Iron будет одним из главных конкурентов Tesla Optimus.

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Первые произведённые на заводе в Гуанчжоу экземпляры Xpeng Iron будут работать в самой компании Xpeng — на производстве и в сфере услуг: Iron будет встречать гостей в магазинах и кампусах Xpeng, проводить экскурсии и отвечать на вопросы. В 2027 году Xpeng намерена начать коммерческие B2B-продажи роботов Iron. Розничные продажи простым людям тоже планируются, но только после того, как для этого будет создана необходимая нормативно-правовая база, а это очень сложная, почти нерешаемая задача, о чём мы подробно рассказывали в привязке к роботу Tesla Optimus.

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Тем не менее коммерческие перспективы роботов-помощников так велики и соблазнительны, что в какой-то момент их внедрение в нашу жизнь будет осуществляться явочным порядком, с игнорированием ключевых этических вопросов. Любая передовая технология пробивает себе дорогу с боем и большим количеством сопутствующих жертв — роботы-помощники вряд ли будут исключением.

Одной из главных, если не главной проблемой при вхождении человекоподобных роботов в нашу жизнь будет обесценивание человеческого труда (как физического, так и умственного) и появление миллиардов безработных, которых кто-то должен будет кормить. Илон Маск предлагает решить эту проблему введением безусловного базового дохода, а в перспективе, по его сценарию, мы вступим в эпоху «устойчивого изобилия», когда все проблемы будут решены и наступит рай на Земле.

Хэ Сяопэн так далеко не заглядывает, он полагает, что возможен органичный симбиоз между миром людей и миром роботов: по его версии, роботы освободят человека от тяжёлого, рутинного труда и позволят направить его силы и время на более творческие и высокооплачиваемые задачи.

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