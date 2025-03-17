GAC и Xpeng вместо BMW и Toyota: «китайцы» пропишутся в Австрии на заводе Magna Steyr

Завод Magna Steyr в австрийском Граце сейчас недозагружен, но скоро эту ситуацию исправят новые партнёры из Китая — GAC и Xpeng: уже ближайшим летом они наладят в Граце выпуск своих электромобилей для европейского рынка и таким образом обойдут введённые в прошлом году Евросоюзом повышенные пошлины.

Введённые в прошлом году Евросоюзом повышенные пошлины на китайские электромобили, похоже, навредили преимущественно своим же, европейским компаниям, которые продают на домашнем рынке «электрички» китайской сборки, а сами «китайцы» между тем оперативно ищут обходные пути и находят их. По данным австрийского издания Kleine Zeitung, в июне завод Magna Steyr в австрийском Граце приступит к крупноузловой сборке легковушек китайских компаний GAC и Xpeng.

Kleine Zeitung не указывает, какие именно модели GAC и Xpeng будут производиться в Австрии, а по данным британского журнала Autocar, это будут электрические кроссоверы — почти однообъёмный GAC Aion Y и недавно обновлённый купеобразный Xpeng G6.

Xpeng G6

Китайская частная электромобильная компания Xpeng вышла на европейский рынок ещё в 2021 году, для неё локализация в Граце — это возможность сделать свои модели более доступными для европейцев.

Китайская государственная компания GAC объявила о намерении запустить в Европе электромобильный суббренд Aion в октябре прошлого года на Парижском автосалоне, при этом европейская штаб-квартира в Нидерландах и собственная дизайн-студия в Милане работают с 2022 года. В Париже состоялась европейская премьера совсем свежего кроссовера GAC Aion V — возможно, его также локализую в Граце вместе с Aion Y, который в Китае выпускается с 2021 года и является на данный момент самой популярной моделью бренда.

GAC Aion Y — это компактный кроссовер (габаритная длина — 4535 мм, колёсная база — 2750 мм) с единственным электромотором на передней оси мощность от 136 до 204 л.с. в зависимости от модификации. Ёмкость батареи — от 49,75 до 69,98 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — от 430 до 610 км по циклу CLTC. 1 / 3 GAC Aion Y — это компактный кроссовер (габаритная длина — 4535 мм, колёсная база — 2750 мм) с единственным электромотором на передней оси мощность от 136 до 204 л.с. в зависимости от модификации. Ёмкость батареи — от 49,75 до 69,98 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — от 430 до 610 км по циклу CLTC. 2 / 3 GAC Aion Y — это компактный кроссовер (габаритная длина — 4535 мм, колёсная база — 2750 мм) с единственным электромотором на передней оси мощность от 136 до 204 л.с. в зависимости от модификации. Ёмкость батареи — от 49,75 до 69,98 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — от 430 до 610 км по циклу CLTC. 3 / 3

Для завода Magna Steyr в Граце партнёрство с китайскими компаниям — это очень хорошая новость, так как при мощности в 200 000 машин в год он сейчас загружен менее чем наполовину: в 2024 году выпущено 71 900 машин. В прошлом году завод лишился двух выпускавшихся здесь электрических кроссоверов — Fisker Ocean (компания Fisker обанкротилась) и Jaguar I-Pace (британская марка полностью меняет формат), сейчас он производит легендарный внедорожник Mercedes-Benz G-класса во всех его версиях, купе Toyota GR Supra и родстер BMW Z4 поколения G29. Нынешние Toyota GR Supra и BMW Z4 — это родственные модели, контракт завода по ним истекает в 2026 году. Контракт на сборку G-класса действует до 2029 года и, скорее всего, будет продлён, но G-класс при всей его популярности не в силах загрузить завод целиком, так что теперь он будет соседствовать с «китайцами».

Добавим, что наиболее агрессивные планы по локализации своих машин в Европе сейчас у компании BYD: в этом году она намерена достроить и запустить завод в Венгрии, на 2026 год намечен пуск завода в Турции, а ещё китайская компания сейчас присматривает третью европейскую площадку — в Германии, благо здесь лишних заводов теперь с избытком. К 2030 году BYD хочет стать крупнейшим продавцом электромобилей в Европе.

