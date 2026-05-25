Кроссовер Yipai M8 от Dongfeng с электроникой Huawei: первый показ

Внешность кроссовера с индексом M8 принадлежащая концерну Dongfeng марка Yipai (она же eπ) раскрыла на фирменных изображениях в середине мая. Теперь в Китае состоялся первый показ модели для представителей местных СМИ. Еще одну презентацию – уже для всех – проведут в конце текущей недели на автосалоне в Макао.

Кроссовер Yipai M8 сам бренд считает совершенно новым. Однако, судя по всему, перед нами лишь модернизированная версия модели Yipai 008, которая дебютировала еще в 2024 году. У машин практически идентичный профиль, не считая того, что «эмке» достались полускрытые ручки дверей вместо выдвижных, плюс у этого паркетника хромированная окантовка стекол вместо черной у 008. Совпадет и колесная база – 3025 мм.

Впрочем, дизайн передней части и кормы у M8 все-таки свой. Кроссовер получил другие бамперы. Еще Yipai M8 имеет двухэтажную головную оптику: сверху расположена единая диодная полоска, выполняющая роль дневных ходовых огней, под ней установлены основные фары в L-образных блоках. Монофонарь – с более мелким пиксельным узором. Кроме того, в отличие от Yipai 008 у кроссовера M8 есть автопилот ADS 5 Pro от Huawei с лидаром над лобовым стеклом (для 008 начинка от IT-гиганта в принципе не предусмотрена).

Длина «эмки» равна 5020 мм против 5002 мм у исходной «восьмерки». Ширина Yipai M8 составляет 1975 мм, высота – 1733 мм. Показатели Yipai 008 – 1972 и 1732 мм соответственно. Свежему паркетнику положены 20- или 21-дюймовые диски.

Интерьер у Yipai M8 тоже оригинальный. Внутри установили иные переднюю панель, руль и карты дверей. При этом, как и Yipai 008, новый паркетник имеет раздельные экраны приборки и мультимедийной системы, потолочный планшет для задних пассажиров и встроенный в центральный тоннель отсек с функциями подогрева и охлаждения. Мультимедиа M8 работает на операционке HarmonySpace 5.2 от упомянутой фирмы Huawei. Кресла второго ряда – с откидными подставками для ног и функцией «нулевой гравитации». Ну и конечно, сиденья имеют подогрев, вентиляцию и массажер. В списке оборудования еще значатся проекционный дисплей и аудиосистема Huawei Sound с 21 динамиком. Новый паркетник пока заявлен только с шестиместным салоном, тогда как у 008 есть и пятиместная версия.

Dongfeng Yipai M8 будет доступен в виде подзаряжаемого гибрида или электрокара. Силовая установка первой модификации – это работающий в режиме генератора бензиновый турбомотор 1.5 (129 л.с.) и 292-сильный электродвигатель. Чисто электрический вариант имеет 800-вольтовую архитектуру и 313-сильный мотор. Где расположены электродвигатели – спереди или сзади – все еще не уточняется. О батареях информации также пока нет, но в Dongfeng уже заявили о том, что гибрид только на электротяге проедет 300 км (по циклу CLTC), запас хода электрокара – 600 км.

Кроссовер Yipai 008 тоже представлен с гибридной или электрической установками, он бывает исключительно с задним приводом. Актуальный гибрид оснащен бензиновым турбомотором 1.5 мощностью 147 л.с., 272-сильным электродвигателем и батареей емкостью 34,32 кВт*ч, в электрорежиме он проедет 202 км. «Зеленый» паркетник предложен с тем же 272-сильным мотором и аккумулятором на 82,28 кВт*ч, запас хода – 610 или 620 км.

По данным китайских медиа, старт продаж Yipai M8 с электроникой Huawei намечен на третий квартал, цены пока не объявлены. Исходный кроссовер Dongfeng Yipai 008 в отставку не отправят, у него будут моторы, как у «эмки»: модернизированный SUV уже сертифицировали. Но когда обновленный 008 выйдет на рынок – информации пока нет. Прежний паркетник без учета акций сейчас стоит от 169 900 юаней (около 1,8 млн рублей по текущему курсу).