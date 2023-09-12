Кроссоверам Volkswagen Atlas и Atlas Cross Sport следующего поколения могут оставить ДВС

По предварительным данным, новые модели немецкой марки, которые только недавно обновились до 2024 модельного года, появятся в 2026-м.

Производство среднеразмерного кроссовера Volkswagen Atlas, адресованного в первую очередь американскому рынку, стартовало в 2017 году. На некоторых других рынках (ранее модель официально продавалась и в России) этот SUV продавался под именем Teramont. Немецкий производитель представил пятиместную версию в 2019 году: в Штатах она получила название Atlas Cross Sport (в Китае имя «короткого» паркетника – Teramont X).

На фото: актуальный кроссовер Volkswagen Atlas

Как сообщает Automotive News со ссылкой на собственные источники, сейчас немецкая компания уже занимается разработкой Volkswagen Atlas и Atlas Cross Sport следующего поколения. Предполагается, что пара кроссоверов появится в 2026 году, причём из публикации издания не ясно, обозначен ли таким образом срок дебюта новинок или же речь идёт об их поступление в продажу на американском рынке.



Предполагается, что Volkswagen Atlas и Atlas Cross Sport следующей генерации, несмотря на повсеместный переход автопроизводителей на электротягу, будут по-прежнему оснащаться двигателями внутреннего сгорания. Стоит отметить, что в Штатах марка VW пока что продаёт только один электромобиль – речь идёт о кроссовере ID.4, которому в скором времени компанию составят минивэн ID. Buzz и лифтбек ID.7 (у него впоследствии появится заряженная версия GTX).



На фото: салон актуального кроссовера Volkswagen Atlas

Напомним, кроссоверы Volkswagen Atlas и Atlas Cross Sport в этом году пережили обновление: об изменениях стало известно в феврале, а до дилеров такие машины добрались совсем недавно. Кстати, корректировки коснулись в том числе моторной гаммы моделей, речь идёт об отказе от двигателя V6.



На фото: актуальный кроссовер Volkswagen Atlas Cross Sport

Актуальные «Атласы» оснащаются только 2,0-литровым четырёхцилиндровым турбомотором TSI, отдача которого составляет 273 л.с., что на 35 л.с. больше, чем у дореформенного четырёхцилиндрового двигателя. Его максимальный крутящий момент равен 370 Нм. В пару этому мотору предлагается восьмиступенчатый автомат, у стандартных версий привод передний, а за доплату предлагается полный.



Ещё VW Atlas и Atlas Cross Sport 2024 модельного года снабдили изменённой головной оптикой: фары стали крупнее и получили иной рисунок. Их друг с другом соединяет светодиодная полоса, которая проходит над логотипом бренда (во всех версиях кроме базовой у эмблемы есть подсветка). Решётка радиатора стала больше и теперь её рисунок выполнен в виде «U-образных» крупных ячеек. Иначе оформлены и воздухозаборники в нижней части переднего бампера. Корму освежили за счёт подкорректированных фонарей и изменённого заднего бампера.



На фото: салон актуального кроссовера Volkswagen Atlas Cross Sport

Свою долю обновок получил и интерьер кроссоверов: у актуальных версий он оформлен в стиле китайского Teramont, представленного в 2021-м. На передней панели дефлекторы вентиляции расположили под новым «торчащим» 12-дюймовым тачскрином информационно-развлекательной системы. Ещё SUV снабдили цифровой приборкой диагональю 10,25 дюйма. В списке базового оборудования числятся трёхзонный климат-контроль, передние кресла с вентиляцией, рулевое колесо с подогревом.

