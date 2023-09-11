Volkswagen ID.X Performance: представлен предвестник «заряженного» лифтбека ID.7

Марка VW не скупится на концепты, так или иначе связанные с моделью ID.7. Так, в 2018 году немцы показали первого предвестника серийной модели – шоу-кар ID.Vizzion. В 2022-м появился новый, уже более близкий к товарной версии прототип – ID.Aero. А в апреле текущего года дебютировал серийный лифтбек ID.7 (причём у китайской версии два варианта внешности).

На фото: Volkswagen ID.X Performance

О том, что у модели будет «заряженный» вариант, было известно сразу: тизеры пятидверки с прибавкой GTX к названию были опубликованы ещё в мае. Эта товарная модификация, вероятно, будет рассекречена в ближайшее время. Однако это не помешало производителю презентовать ещё один «горячий» концепт на основе базового ID.7: речь идёт о Volkswagen ID.X Performance, который дебютировал в рамках специального мероприятия в Локарно (Швейцария).



Шоу-кар имеет ряд визуальных отличий от стандартного Volkswagen ID.7. В частности, ID.X Performance получил раскрывающие агрессивный характер пятидверки другие передний и задний бамперы, глянцевые чёрные накладки на колёсные арки, а также боковые юбки и внушительное карбоновое антикрыло, установленное на кромке багажной двери.



Ещё «горячий» концепт получил кованые 20-дюймовые катки, обутые в низкопрофильную резину Michelin. Также в списке отличий этого электрокара от стандартного лифтбека подвеска, которую разработчики занизили на 60 мм. Салон у спорт-версии стандартный, отличается только за счёт контрастного красного декора.



Volkswagen ID.X Performance имеет полный привод и двухмоторную силовую установку (по одному электродвигателю на каждой оси). В состав системы входит синхронный двигатель постоянного тока на задней оси, работающий в тандеме с асинхронным мотором, расположенным на передней оси. Совокупная мощность установки составляет 558 л.с. Для сравнения, у европейской версии «обычного» ID.7 один электромотор, расположенный на задней оси и выдающий 286 л.с.



О батареях заряженного лифтбека в компании пока не рассказали. Не исключено, что аккумуляторы у серийной версии, в основу которой ляжет шоу-кар ID.X Performance, окажутся такими же, как у обычного Volkswagen ID.7. Напомним, старосветский вариант будут предлагать с двумя версиями на выбор: ёмкость равна либо 82, либо 91 кВт*ч. В первом случае запас хода на одной зарядке равен около 615 км, во втором – около 700 км (по циклу WLTP).



На фото: салон Volkswagen ID.X Performance

Напомним, минувшим летом стало известно о том, что Volkswagen пришлось временно остановить несколько заводов из-за слабого спроса. В частности, из-за этого старт производства электрического лифтбека ID.7 было решено перенести на конец текущего года, хотя первоначально серийный запуск был намечен на июль. Модель встанет на конвейер завода, расположенного в Эмдене (Германия), где сейчас выпускается кроссовер ID.4. Ещё производитель сократил штат сотрудников указанного предприятия.

