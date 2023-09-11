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  • Volkswagen ID.X Performance: представлен предвестник «заряженного» лифтбека ID.7

Volkswagen ID.X Performance: представлен предвестник «заряженного» лифтбека ID.7

11.09.2023 316 0 0

Скоро немецкий производитель представит серийный «подогретый» вариант пятидверки, которые получит имя Volkswagen ID.7 GTX. Пока что производитель дразнит поклонников бренда очередным горячим концептом.

Марка VW не скупится на концепты, так или иначе связанные с моделью ID.7. Так, в 2018 году немцы показали первого предвестника серийной модели – шоу-кар ID.Vizzion. В 2022-м появился новый, уже более близкий к товарной версии прототип – ID.Aero. А в апреле текущего года дебютировал серийный лифтбек ID.7 (причём у китайской версии два варианта внешности).

На фото: Volkswagen ID.X Performance

О том, что у модели будет «заряженный» вариант, было известно сразу: тизеры пятидверки с прибавкой GTX к названию были опубликованы ещё в мае. Эта товарная модификация, вероятно, будет рассекречена в ближайшее время. Однако это не помешало производителю презентовать ещё один «горячий» концепт на основе базового ID.7: речь идёт о Volkswagen ID.X Performance, который дебютировал в рамках специального мероприятия в Локарно (Швейцария).

Шоу-кар имеет ряд визуальных отличий от стандартного Volkswagen ID.7. В частности, ID.X Performance получил раскрывающие агрессивный характер пятидверки другие передний и задний бамперы, глянцевые чёрные накладки на колёсные арки, а также боковые юбки и внушительное карбоновое антикрыло, установленное на кромке багажной двери.

Ещё «горячий» концепт получил кованые 20-дюймовые катки, обутые в низкопрофильную резину Michelin. Также в списке отличий этого электрокара от стандартного лифтбека подвеска, которую разработчики занизили на 60 мм. Салон у спорт-версии стандартный, отличается только за счёт контрастного красного декора.

Volkswagen ID.X Performance имеет полный привод и двухмоторную силовую установку (по одному электродвигателю на каждой оси). В состав системы входит синхронный двигатель постоянного тока на задней оси, работающий в тандеме с асинхронным мотором, расположенным на передней оси. Совокупная мощность установки составляет 558 л.с. Для сравнения, у европейской версии «обычного» ID.7 один электромотор, расположенный на задней оси и выдающий 286 л.с.

О батареях заряженного лифтбека в компании пока не рассказали. Не исключено, что аккумуляторы у серийной версии, в основу которой ляжет шоу-кар ID.X Performance, окажутся такими же, как у обычного Volkswagen ID.7. Напомним, старосветский вариант будут предлагать с двумя версиями на выбор: ёмкость равна либо 82, либо 91 кВт*ч. В первом случае запас хода на одной зарядке равен около 615 км, во втором – около 700 км (по циклу WLTP).

На фото: салон Volkswagen ID.X Performance

Напомним, минувшим летом стало известно о том, что Volkswagen пришлось временно остановить несколько заводов из-за слабого спроса. В частности, из-за этого старт производства электрического лифтбека ID.7 было решено перенести на конец текущего года, хотя первоначально серийный запуск был намечен на июль. Модель встанет на конвейер завода, расположенного в Эмдене (Германия), где сейчас выпускается кроссовер ID.4. Ещё производитель сократил штат сотрудников указанного предприятия.

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