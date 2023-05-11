«Заряженный» лифтбек: Volkswagen ID.7 GTX показался на первых кадрах

Немецкая марка представила свой глобальный «зелёный» лифтбек Volkswagen ID.7 в середине прошлого месяца. Напомним, прообразом новинки стал шоу-кар ID.Vizzion, показанный ещё в 2018 году, более приближенный к серии прототип получил название ID.Aero, дебютировавший в 2022-м. Теперь компания «раскрыла все карты» касательно обычной «пятидверки», однако впереди ещё дебют «заряженной» версии модели.

На фото: Volkswagen ID.7

«Горячая» модификация ID.7, как и другие подобные электромобили бренда, получит прибавку GTX к названию. Очевидно, у такой версии будет несколько деталей в экстерьере, по которым «заряженный» лифтбек можно будет отличить от «обычного». Пока что производитель держит внешность будущей новинки в секрете, однако несколькими кадрами он всё-таки решил поделиться.



Судя по опубликованным тизерам, новинка ожидаемо получит шильдики с указанием на версию, несколько иной рисунок фар, а также задних фонарей (форма оптики – прежняя). В компании подчеркнули, что Volkswagen ID.7 GTX получит узнаваемый красно-чёрный окрас кузова и соответствующие «заряженным» исполнениям детали экстерьера и интерьера. В частности, у модели чёрная крыша, затемнённые окна, а в отделке сидений, дверей и передней панели используют контрастную красную прострочку.



Тизеры Volkswagen ID.7 GTX

Как Kolesa.ru рассказывал ранее, в основе Volkswagen ID.7 лежит модульная платформа MEB. Габаритная длина глобальной версии лифтбека составляет 4961 мм, ширина – 1862 мм, высота – 1538 мм, а расстояние между осями у него равно 2966 мм. В результате по размерам модель превзошла европейскую версию четырёхдверного VW Passat, которому она пришла на смену. Ожидается, что габариты «заряженного» электрического хэтчбека будут такими же.



На фото: салон Volkswagen ID.7

Пока что официальной информации о технике ID.7 GTX практически нет. В компании только рассказали о том, что у модели будет полный привод (то есть, скорее всего, он получит двухмоторную силовую установку). По неподтверждённой информации, на передней оси может оказаться 110-сильный электромотор (как у ID.4 GTX), а на задней, вероятно, разместят 286-сильный электрический двигатель из гаммы обычной «семёрки». По данным Autocar, у «заряженного» лифтбека совокупная отдача установки в итоге может составить 395 л.с.



Не исключено, что батареи у новинки будут такими же, как у обычного Volkswagen ID.7. Напомним, европейский вариант предложат с двумя вариантами батареи на выбор: ёмкостью либо 82, либо 91 кВт*ч. Запас хода на одной зарядке в первом случае составляет около 615 км, во втором – примерно 700 км (при расчёте по циклу WLTP).



В компании подтвердили, что «заряженная» версия лифтбека ID.7 будет официально представлена в рамках Международного автосалона, который пройдёт в сентябре 2023-го в Мюнхене (Германия).