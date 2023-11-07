Кроссоверы SWM российской сборки: названы цены

На наш рынок скоро выйдут компактный паркетник G01 и его оспортивленная версия. Кроме того, клиентам предложат более крупный кросс G05 Pro, для которого предусмотрено трехрядное исполнение.

О старте сборки моделей китайского бренда SWM с итальянскими корнями (ныне им владеет фирма Shineray) калининградский завод Автотор объявил еще в апреле этого года. Весной же сообщалось о том, что дистрибьютором марки в РФ стала компания Обухов, продажи собирались запустить в конце мая – начале июня, но этого так и не произошло. И вот снова анонсирован выход SWM на наш рынок, причем теперь интересы бренда представляет ООО «Восток Ветер Рус».

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В России марка будет представлена тремя паркетниками – это компактный G01, его «спортивный» вариант G01F и более крупный G05 Pro. У кроссов общая начинка: все модели оснащаются бензиновым турбомотором 1.5 мощностью 139 л.с., который работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Привод только передний.



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Длина стандартного SWM G01 равна 4610 мм, ширина – 1855 мм, высота – 1725 мм, колесная база – 2750 мм. Паркетник предложат в трех комплектациях. В списке стандартного оборудования значатся светодиодная оптика, 18-дюймовые колеса, панорамный люк в крыше, «кожаный» салон, вентиляция и подогрев сиденья водителя, климат-контроль, мультимедиа-система с 10-дюймовым тачскрином, камера заднего вида, система бесключевого доступа и кнопка запуска мотора, а также «широкий набор систем активной и пассивной безопасности» (каких именно – не уточняется). Более «продвинутым» версиям обещаны подогрев руля и всех сидений. Цена кроссовера SWM G01 варьируется от 2 438 220 до 2 478 240 рублей.



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У G01F более внушительный обвес и выставленные напоказ круглые патрубки выпускной системы, этот кросс длиннее и выше исходной «единички» (4670 и 1740 мм). Кроме того, «оспортивленный» паркетник богаче, в базе есть беспроводная зарядка для смартфона, электрорегулировки водительского кресла, электропривод багажной двери, штатный видеорегистратор, камеры кругового обзора, передний парктроник, ионизатор воздуха. Также для кросса предусмотрены системы мониторинга «слепых» зон и слежения за разметкой. Цена SWM G01F – от 2 588 340 до 2 628 350 рублей.



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Кроссовер SWM G05 Pro в отличие от своих братьев будет доступен не только с пяти-, но и с семиместным салоном. Длина этой модели – 4750 мм, колесная база – те же 2750 мм. G05 Pro имеет 17-дюймовые диски, «кожаную» обивку, мультимедийную систему с 12-дюймовым вертикальным планшетом, круиз-контроль. В список оснащения трехрядной версии дополнительно включены климат-контроль и панорамный люк. Пятиместный SWM G05 Pro обойдется в 2 625 960 – 2 661 760 рублей, семиместный стоит от 2 733 460 до 2 769 260 рублей.



В продажу паркетники SWM поступят до конца текущего года, полный прайс-лист каждой модели опубликуют ближе к дате дебюта. Уже в ноябре в России откроются 25 новых дилерских центров бренда, в списке городов заявлены Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Краснодар, Нижний Новгород и др.