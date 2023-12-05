Кроссоверы SWM российской сборки: продажи начались

Новая для РФ марка представлена тремя паркетниками, один из которых имеет семиместную версию. Мотор и коробка у моделей общие.

О начале сборки на калининградском Автоторе моделей китайского бренда SWM с итальянскими корнями (сегодня им владеет фирма Shineray) было объявлено еще весной. Однако затем марка сменила дистрибьютора (вместо компании Обухов ее интересы теперь представляет ООО «Восток Ветер Рус»), какое-то время ушло на открытие новых дилерских центров, так что прайс-лист появился лишь в ноябре. И вот теперь наконец дан старт продажам.

Модельная гамма включает три кроссовера – это SWM G01 (длина – 4610 мм) и его «оспортивленная» версия SWM G01F (4670 мм), а также более крупный SWM G05 Pro (4750 мм), который бывает как с пяти-, так и с семиместным салоном. У паркетников общая колесная база (2750 мм), техника тоже одинаковая: все модели оснащаются бензиновым турбомотором 1.5, который выдает 139 л.с. и 212 Нм и сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. При этом на сайте марки указано, что двигатель G01 и G01F «питается» АИ-95, а мотор G05 Pro может работать на АИ-92. Привод в любом случае только передний.

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В списке стандартного оборудования SWM G01 заявлены светодиодная оптика, 18-дюймовые колеса, панорамная крыша, «кожаный» салон, система бесключевого доступа и кнопка запуска двигателя, вентиляция и подогрев сиденья водителя, климат-контроль, мультимедийная система с 10-дюймовым экраном, камера заднего вида, фронтальные и боковые подушки безопасности, круиз-контроль. Более дорогие варианты дополнительно имеют подогрев руля и пассажирских кресел (переднего и задних). Базовый SWM G01F – это еще беспроводная зарядка для смартфона, атмосферная подсветка салона, штатный видеорегистратор, шторки безопасности, камеры кругового обзора, системы слежения за разметкой и мониторинга «слепых» зон.



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В арсенале самого дешевого пятиместного SWM G05 Pro значатся 17-дюймовые диски, галогенные фары, «кожаная» обивка, кондиционер, мультимедиа с 12-дюймовым тачскрином, камера, пара «эйрбэгов» и круиз-контроль. У семиместного варианта появляются климат-контроль, панорамная крыша, панель управления «климатом» и воздуховоды для пассажиров второго ряда. «Продвинутые» комплектации G05 Pro вдобавок имеют подогрев руля и сидений.



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Цена SWM G01 начинается с отметки в 2 438 220 рублей, SWM G01F стоит от 2 588 340 рублей, пятиместный SWM G05 Pro обойдется минимум в 2 625 960 рублей, семиместный кроссовер стоит от 2 733 460 рублей.



Сейчас паркетники SWM доступны к покупке в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Казани, Калининграде, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Твери, Уфе и других городах. Одновременно сообщается о том, что марка продолжит расширение дилерской сети.