Кроха Suzuki e Sky готов к старту продаж: оснащение и цены

Компания Suzuki полностью рассекретила электрический субкомпакт e Sky. На домашнем рынке новинка будет доступна в трех комплектациях. Техника едина для всех версий.

Серийный электрический кей-кар Suzuki e Sky показали в августе этого года. «Высокий» хэтчбек, напомним, «вырос» из прошлогоднего концепта Suzuki Vision e-Sky. Теперь же в Японии раскрыли все характеристики компакта и объявили его цены, старт «живых» продаж там намечен на 16 ноября.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

В основе Suzuki e Sky лежит платформа Heartect-e, разработанная специально для «электричек». Размеры регламентированы японским законодательством для кей-каров. Длина – 3395 мм, ширина – 1475 мм, высота – 1625 мм, колесная база – 2460 мм. Паспортный дорожный просвет – 140 мм.

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

Среди особенностей внешности – по три светодиодные секции в фарах и задних фонарях, довольно массивные колесные арки и полускрытые ручки дверей. Предусмотрена двухцветная окраска кузова. Кроме того, за доплату доступны два дизайн-пакета, эти наборы включают различные наклейки и вставки. Наконец, опционально можно заказать белые корпуса наружных зеркал и белые же плашки в задних стойках.

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

Suzuki e Sky представлен в трех комплектациях – A, G и X. Правда, в Suzuki сразу предупредили, что самую дешевую версию будут делать только «на заказ». Во всех исполнениях есть климат-контроль и утопленная цифровая приборка. Корпус приборки объединен с корпусом для планшета мультимедиа-системы, но сам экран диагональю 10,1 дюйма идет только в топовой комплектации X (впрочем, для e Sky G мультимедиа доступна за доплату). Начиная со средней версии G появляются подогрев руля и передних сидений. Самый дорогой Suzuki e Sky X – это еще камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль и система удержания в полосе движения.

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

Техника едина для всех версий. На передней оси Suzuki e Sky установлен электромотор мощностью 64 л.с. (133 Нм). Под днищем расположена батарея емкостью 26 кВт*ч, заявленный запас хода – 310 км по циклу WLTC.

Без учета льгот электрический кей-кар Suzuki e Sky обойдется в 2 120 000 – 2 790 000 йен, что эквивалентном примерно 1,15 млн – 1,5 млн рублей по актуальному курсу. Всего Suzuki рассчитывает продавать в Японии по 1000 электрокаров ежемесячно.