Suzuki подготовила кей-кар e SKY с запасом хода более 300 км на одной зарядке

Бренд Suzuki в октябре 2025 года подготовил концептуальный кей-кар для выставки Japan Mobility Show: речь идёт о Vision e-Sky, который, как сразу обозначили в компании, являлся предвестником нового компакта марки. Тогда стало известно о том, что товарная модель в целом сохранит дизайн шоу-кара, а также о том, что она появится в 2026 финансовом году. Производитель не стал отказываться от своих слов и сегодня показал свою новинку – серийный кей-кар Suzuki e SKY.

На фото: новый серийный кей-кар Suzuki e SKY

Пока что компания показала экстерьер и интерьер новинки, а также раскрыла ряд её технических характеристик. Полноценная презентация новинки намечена на осень 2026 года. Вероятно, тогда же компания обнародует стоимость Suzuki e SKY и объявит о старте предзаказов на домашнем рынке. Известно, что эксклюзивом для Японии модель не станет: в 2027-м компания намерена начать поставлять модели в континентальной Европе и в Великобритании.

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В компании отметили, что Suzuki e SKY, подходящий для ежедневных поездок, к примеру, на работу или за покупками, призван облегчить поклонникам машин с бензиновыми двигателями переход на электромобили. Габариты модели соответствуют стандартным требованиям к кей-карам. Так что длина составляет 3395 мм, ширина – 1475 мм, высота – 1625 мм, а расстояние между осями равно 2460 мм. Вес этого электрокара – 1030 кг.

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По сравнению с концептом, серийный Suzuki e SKY получил более привычную головную оптику, но со схожим световым рисунком, ещё он «потерял» пиксельную светящуюся перемычку между фарами и получил иначе оформленный воздухозаборник в нижней части переднего бампера.

Вместо выдвижных дверных ручек модели достались «утопленные» полускрытые, а также стандартные большие наружные зеркала и круглые повторители поворотников на передних крыльях. Корму снабдили более традиционными фонарями, довольно крупным спойлером в верхней части с интегрированным стоп-сигналом, а также ручкой для пятой двери, шильдиком с названием модели и иначе оформленной нижней частью заднего бампера.

На фото: салон нового серийного кей-кара Suzuki e SKY

В салоне, рассчитанном на четырёх седоков, перед водителем располагается трёхспицевое рулевое колесо, за ним, в нише можно увидеть небольшой цифровой щиток приборов. По центру передней панели располагается тачскрин информационно-развлекательной системы, его диагональ равна 10,1 дюйма. Помимо этого, предусмотрен отдельный сенсорный блок управления климатической установкой.

В списке оборудования Suzuki e SKY числятся подогрев сидений и рулевого колеса, электронный стояночный тормоз и тепловой насос с электрическим воздухонагревателем. Модель получила единственный электромотор, расположенный на передней оси. Его отдачу в компании не назвали, но очевидно, показатель не превысит максимально доступные для кей-каров 64 л.с.

Новой «электричке» положена литий-железо-фосфатная батарея, установленная под полом. Её ёмкость равна 26 кВт*ч, а запас хода на одной зарядке (по подсчётам компании) равен 310 км. От стандартной домашней розетки полная зарядка аккумулятора занимает 8 часов. Стоит также отметить, что кей-кар имеет функцию Vehicle-to-Home (V2H), которая позволяет при необходимости подключать и «питать» внешние устройства.