Suzuki Vision e-Sky стал предвестником нового компакта марки

В конце октября в Токио откроется автосалон Japan Mobility Show, и местные производители начали делиться первыми подробностями о своих новинках. Главной премьерой компании Suzuki станет электрический кей-кар Vision e-Sky. Это пока еще концепт, но фирма уже объявила о том, что шоу-кар является предвестником товарной модели: в серию компакт с дизайном e-Sky отправят в 2026 финансовом году.

Прототип в принципе выглядит как готовый к производству автомобиль. Среди особенностей внешности – сделанные в виде «подков» диодные ходовые огни и аналогичной формы задние фонари, гладкий «нос» и довольно массивные колесные арки. Впрочем, не факт, что у серийной модели останутся расположенная спереди пиксельная панель и выдвижные ручки дверей.

Габариты типичны для кей-каров. Длина Suzuki Vision e-Sky составляет 3395 мм, ширина – 1475 мм, высота – 1625 мм. Но размер колесной базы пока не раскрыт.

В салоне – лаконичная передняя панель и объединенные в табло виртуальная приборка и тачскрин мультимедийной системы. Под центральными дефлекторами обдува расположен ряд сенсорных кнопок. А между передними креслами установлена «парящая» консоль с площадкой для беспроводной зарядки смартфона.

О технике Suzuki информации не предоставила. При этом в компании заявили, что запас хода электрического кей-кара превышает 270 км.

В японской гамме марки компакт станет лишь вторым чисто пассажирским электромобилем – товарное воплощение Vision e-Sky присоединится к паркетнику Suzuki e Vitara. А впоследствии «зеленую» линейку еще должен пополнить коммерческий фургон e Every, у которого также будут братья под брендами Toyota и Daihatsu. Концепт-версию фургона тоже покажут на выставке Japan Mobility Show.