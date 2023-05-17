KTM 890 SMT: новый мотокроссовер из Австрии скоро приедет в Россию

В 2009 году австрийская компания KTM представила модель 990 SMT, буквы в её индексе расшифровываются как Supermoto Touring и прямо указывают на концепцию этого своеобразного гибрида: разработчики постарались соединить в нём качества двух разных типов мотоцикла — азартно-агрессивного супермото и комфортного туристического эндуро. KTM 990 SMT продержался в строю до 2013 года включительно и собрал противоречивые отзывы: некоторые мотолюбители и эксперты считают, что он скорее сочетает недостатки супермото и «туриста» нежели достоинства. Тем не менее спустя десять лет инженеры KTM попытались сделать новый мотоцикл в том же смешанном жанре — встречаем KTM 890 SMT.

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Техническим базисом для KTM 890 SMT послужил канонический туристический эндуро KTM 890 Adventure R, от него новый кроссовер унаследовал рядную 889-кубовую двойку (105 л.с., 100 Нм) и 6-ступенчатую коробку передач (в виде опции предлагается Quickshifter+), но шасси значительно модифицировано под новые задачи. Чтобы придать исходному «туристу» манёвренность супермото, разработчики увеличили наклон передней вилки, уменьшили на 20 мм высоту сиденья и оптимизировали его форму под агрессивную манеру езды в стиле супермото, уменьшили с 20 до 15,8 л объём топливного бака и перепрофилировли его для лучшего обхвата при агрессивном прохождении поворотов.



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Ветрозащита укорочена, рама усилена, ходы подвесок уменьшены — всё для лучшего контроля мотоцикла в предельных режимах. 17-дюймовые колёса, позаимствованные у стритфайтера KTM 890 Duke R, обуты в цепкие асфальтовые шины Michelin PowerGP. За торможение отвечают два передних 320-миллиметровых диска, задний 260-миллиметровый диск и настраиваемая ABS Bosch 9.1 MP с режимом Supermoto, позволяющим блокировать заднее колесо в поворотах. 5-дюймовый электронный щиток приборов устойчив к царапинам и не бликует на солнце, в него зашиты разнообразные настройки электроники, специально для KTM 890 SMT в меню добавлен хардкорный ездовой режим Track. За доплату предлагаются подогрев ручек, круиз-контроль и большой выбор снаряжения для путешествий.



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В целом KTM 890 SMT должен иметь более гармоничный характер, чем его предшественник 990 SMT, а так это или нет, можно будет проверить уже скоро. Официальным дистрибьютором марки KTM в России является АО «Автодом», в его салонах новый кроссовер появится в июле, то есть в самый разгар мотосезона. Цена пока не объявлена.

