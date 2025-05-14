Lada Granta обзавелась новой модификацией: теперь и «приподнятый» лифтбек

Lada Granta по-прежнему остаётся самым продаваемым автомобилем на российском рынке. Согласно статистике Автостата, за первую треть 2025 года Гранта разошлась по стране тиражом около 44,6 тыс. экземпляров, этот показатель на 27,4% меньше по сравнению с результатом января-апреля 2024 года. Ранее в АВТОВАЗе задумывались о том, не пора ли модели в отставку (предполагалось, что со временем её заменит Lada Iskra), однако, судя по всему, Гранте пока рано «на покой»: семейство расширено за счёт ещё одной модификации.

Новинка, получившая название Lada Granta Active Cross, представляет собой кросс-лифтбек. В списке основных отличий от обычной пятидверки с покатой крышей – увеличенный дорожный просвет и защитный обвес кузова. Как рассказали в пресс-службе АВТОВАЗа, модернизированное шасси позволило увеличить дорожный просвет до 198 мм (у стандартного лифтбека Granta – 180 мм).

На фото: Lada Granta Active Cross

У «приподнятой» пятидверки укороченные свесы и «гладкое днище без выступающих элементов», что, по мнению производителя, позволило оптимизировать геометрию кузова и обеспечить «характеристики, сопоставимые с компактными кроссоверами» (о каких именно характеристиках идёт речь, возможно, станет известно позже).

Техника у Lada Granta Active Cross будет стандартной: под капотом установят один из двух бензиновых четырёхцилиндровых моторов объёмом 1,6 литра – «восьмиклапанник» мощностью 90 л.с. (максимальный крутящий момент – 143 Нм) и «шестнадцатиклапанник», отдача которого равна 106 л.с. (148 Нм). В пару обоим вариантам предлагается пятиступенчатая механическая коробка передач. Привод – исключительно передний.

На фото: обычный лифтбек Lada Granta

Подробную информацию о составе комплектаций и ценах версии с прибавкой Active Cross к названию в компании пообещали обнародовать позднее. Пока что известно, что в список базового оснащения войдут две фронтальные подушки безопасности, кондиционер, подогрев передних сидений и аудиосистема. Когда кросс-лифтбек Lada Granta появится в продаже на российском рынке, АВТОВАЗ тоже расскажет позже.

Очевидно, что «приподнятая» пятидверка окажется дороже по сравнению с обычным лифтбеком Lada Granta. Согласно актуальному прайс-листу на официальном сайте бренда, рекомендованная розничная цена базовой версии равна 1 077 000 рублей. За топовый вариант пятидверки сейчас просят не менее 1 303 000 рублей.

На фото: «приподнятый» универсал Lada Granta Cross

Напомним, в конце прошлого месяца стало известно о том, что в продаже появились Гранты в обновлённых топовых версиях: речь идёт о седанах и лифтбеках в комплектации #Club, а также об универсалах в исполнении #Quest. Они получили климатическую установку, охранный комплекс (включает сигнализацию, иммобилайзер и ключ с пультом дистанционного управления центральным замком), противотуманные фары, функцию задержки выключения головного света и др.