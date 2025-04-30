Lada Granta в обновлённых топовых версиях появилась в продаже

АВТОВАЗ сегодня рассказал о том, что на российский рынок вышли седаны и лифтбеки в пересмотренной комплектации #Club, а также универсалы в посвежевшем исполнении #Quest.

На сегодняшний день Lada Granta остаётся бестселлером на российском рынке. Согласно подсчётам «Автостата», в первом квартале 2025 года модель разошлась по стране тиражом около 31,6 тыс. экземпляров (на 25% меньше, чем в январе-марте прошлого года). Теперь отечественный производитель рассказал о том, что «бюджетнику» обновили топовые версии: их продажи уже стартовали.

На фото: актуальный седан Lada Granta

Для седанов и лифтбеков Granta топовым исполнением является #Club, для универсалов – #Quest. Как сегодня рассказали в пресс-службе АВТОВАЗа, такие четырёх- и пятидверки получили климатическую установку, которая позволяет автоматически поддерживать в салоне заданную с помощью настроек температуру.

В режиме «Авто» климатическая система управляет температурой, скоростью и направлением воздушных потоков. К примеру, она следит за тем, чтобы при запуске непрогретого двигателя воздух сначала подавался на ветровое стекло (чтобы исключить попадание холодного воздуха в ноги седоков первого ряда). При этом по мере прогрева активируется режим «голова-ноги», а позже тёплый воздух автоматически перенаправляется в зону ног.

Ещё самым «богатым» Грантам вернули охранный комплекс, который включает в себя сигнализацию, иммобилайзер и ключ с пультом дистанционного управления центральным замком. Помимо этого, седан, лифтбек и универсал теперь снова оснащаются противотуманными фарами, а также функцией задержки выключения головного света (после остановки и открытия двери водителя нужно потянуть на себя левый подрулевой переключатель: тогда в течение 40 секунд будут включены фары ближнего света).

Также Lada Granta в обновлённых версиях #Club и #Quest снабдили задними электростеклоподъёмниками и круиз-контролем с функцией ограничения скорости. Ещё в компании напомнили о том, что такие Гранты оснащены двумя подушками безопасности, задними датчиками парковки, подогревом передних сидений, обогревом лобового стекла, дополнительным пакетом шумоизоляции, а за доплату – мультимедийной системой EnjoY Pro с камерой заднего вида и сервисами Яндекс Авто.

На фото: актуальный универсал Lada Granta Cross 1 / 2 2 / 2

Под капотом у актуальных Грант находятся 90- и 106-сильные бензиновые двигатели объёмом 1,6 литра, работающие в паре только с пятиступенчатой механической коробкой переключения передач.

Согласно прайс-листам на официальном сайте бренда, рекомендованная розничная цена седана Lada Granta в топовом исполнении #Club EnjoY составляет 1 269 000 рублей. За лифтбек в аналогичной комплектации клиентам придётся заплатить 1 303 000 рублей. Кросс-универсал в версии #Quest стоит 1 270 000 рублей, а #Quest Enjoy – 1 350 000 рублей.