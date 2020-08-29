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Лада Ларгус рестайлинг: новые изображения

29.08.2020 76 0 0

Уже совсем скоро АВТОВАЗ представит обновлённый универсал Largus, а пока мы, пользуясь всей имеющейся информацией, представили, как он будет выглядеть.

 

Модель ведёт свою историю с 2006 года, когда стартовало производство универсала Dacia Logan MCV первого поколения. В 2012-м году автомобиль немного изменили внешне, с тех пор он существует под брендом Лада. Год назад универсал немного обновили, однако в ближайшем будущем мы увидим модель с куда более существенными изменениями во внешности. Largus получит полностью новую переднюю часть в Х-стиле, включающую в себя оригинальный бампер, другие передние крылья, капот и решётку радиатора. Головная оптика будет позаимствована у Renault Logan второго поколения (вероятно, это будет простой вариант без светодиодов, как и изображено на рендере).

В начале лета мы уже публиковали собственные изображения обновлённого Ларгуса, однако тогда мы представили вариант с альтернативными фонарями с более современной светодиодной начинкой. По имеющейся информации от наших коллег из Российской газеты, задняя часть автомобиля и боковины не изменятся в ходе рестайлинга. Зато появятся более крупные боковые зеркала от Lada Vesta, на которые с передних крыльев переместятся повторители указателей поворотов, а также новая укороченная антенна на крыше.

Существенные изменения ожидаются в салоне: здесь может появиться передняя панель от Renault Duster и ряд деталей от Lada XRAY Cross. Техническая часть, скорее всего, останется нетронутой. Сегодня универсал предлагают с двумя бензиновыми атмосферными моторами – 8-клапанным ВАЗ-11189 (1.6, 87 л.с.) и 16-клапанным ВАЗ-21129 (1.6, 106 л.с.).

Нынешний Lada Largus
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Нынешний Lada Largus
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Минимальная стоимость универсала Largus с 87-сильным мотором составляет 635 900 рублей. Модель с более мощным 106-сильным двигателем оценивается минимум в 730 900 рублей. Все версии комплектуются «механикой», однако не исключено, что в дальнейшем появится и роботизированная коробка передач, как на других моделях Lada.

Напомним, ранее мы опубликовали гид по покупке Lada Largus с пробегом.

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