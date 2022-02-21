Конкурс ×

LADA NIVA: это не старомодно, это – классика.

21.02.2022 274 1 1

Члены жюри ежегодной Национальной автомобильной премии «Внедорожник года», организатором которой выступает журнал «Клуб 4х4», выехали на первый тест-драйв в новом сезоне. 

 

Партнерский материал

Классический маршрут Москва – Петушки. База «4х4 Experience» в русском стиле. Зимний лес, традиционные препятствия и три новеньких автомобиля легендарного семейства LADA NIVA: LADA Niva Travel Luxe, LADA Niva Travel Luxe Off-road и трехдверный LADA Niva Legend Urban. 

Началось приключение с первого же испытания на выносливость: едва выехав за пределы базы, LADA NIVA помогла выбраться из снежного плена грузовику с газовым газовым оборудованием на борту. Узкие зимние дороги и достаточно рыхлая обочина стали непреодолимой ловушкой. LADA NIVA Luxe Off-road смогла на удивление легко справиться с этой задачей и выдернуть грузовик из снега. 

Артём Ачкасов, автомобильный эксперт, путешественник, член медийного жюри Премии «Внедорожник года», автор YouTube-канала Artemspec: «Автомобили семейства LADA NIVA достаточно проходимые, и, как говорится, засадить их непросто. Мы искали подходящее бездорожье – либо глубокий снег, либо препятствия, с которыми "Нива" не справится. В итоге нашли рыхлую обочину и в отвалах снега закопали оба автомобиля – и NIVA legend, и NIVA Travel. В принципе, понятно, почему это произошло: для любого внедорожника есть пределы проходимости, и в отсутствие дополнительных блокировок и так далее мы застряли в глубоком снегу, в который нормальный человек никогда не сунется. К тому же на "Нивах” это достаточно веселая затея из серии "а давайте мы разгонимся, въедем в сугроб и посмотрим, насколько далеко мы сможем заехать". Главное, что в большинстве случаев с "Нивой" вы сможете выехать либо своим ходом, либо используя другую ”Ниву", например. Одна "Нива" всегда другую вытянет. И это очень удобно. Автомобиль нетяжелый, и это облегчает преодоление любых внедорожных препятствий». 

В новом сезоне к команде «Внедорожник года» присоединился Андрей Слепушкин (команда Partisan), организатор более 100 тест-драйвов, ралли- и трофи-рейдов, победитель международного внедорожного фестиваля «Ладога Трофи». Эксперт и тренер, специализирующийся на полном приводе, дал свою оценку первым автомобилям-номинантам Премии-2022: «Поразил дизайн классического трехдверного автомобиля LADA NIVA – он безукоризненный, и за это многое можно этому автомобилю простить. Конечно, больше всего мне понравилось, что наши автомобили LADA NIVA сразу сходу помогли застрявшему грузовику. Проскочила такая фраза от кого-то из нашей команды: “Даже не пытайтесь это сделать – вы порвете "Ниву" пополам сейчас”. Да, у меня тоже были сомнения – думал, веса автомобиля не хватит. Но я был поражен, с какой легкостью LADA Niva Luxe Off-road удалось освободить грузовик из снежного плена. Серьезное оснащение LADA NIVA – наследие еще с давних времен, и это выгодно выделяет автомобиль в линейке кроссоверов этого класса, того же Suzuki Jimny, например. И последний, в отличие от "Нивы", не обладает фултаймом – постоянным полным приводом. Мое мнение – это автомобиль для ближнего боя, для локальной эксплуатации и больше приспособлен для бездорожья. Поэтому делать ему пластиковые брызговики и занижать обвес не стоит, ведь автомобиль остался именно “проходимцем”, внедорожной машиной, а все эти красивые доработки именно этим машинам не нужны. В этом путешествии буксировочными проушинами мы пользовались, но не для того, чтобы вытащить свой автомобиль, а оказать помощь другим машинам». 

Первое путешествие через Покров, Введенский монастырь и нереально красивый зимний лес завершилось. Автомобили достойно проявили себя. И пусть по-прежнему в «Нивах» отсутствует шумоизоляция, и, конечно, это не внедорожник премиум-сегмента, и он не предоставляет пользователям комфорт люкс-класса. Но это надежный и проверенный временем автомобиль, который сможет вывезти из любого бездорожья и проехать практические любые препятствия. 

Атмосфера – в фотоотчетах Артема Ачкасова и Андрея Хорькова. Следите за новостями. 

внедорожник Россия конкурс

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
1 комментарий
21.02.2022 15:48
Тимофей Петров

Очень странная попытка скрыть явные проблемы нивы в плане развития, а главная проблема-нива ужасно старая. Даже сузуки джимни приплели. Но по факту-то джимни будет просто на голову выше чем нива. У джимни и качество сборки лучше, как никак японская сборка. Безопасность выше, чем у нивы, как никак у классической нивы даже передних подушек нет и 0* по краштестам. Ну и мотор у джимни гораздо экономичнее и мощнее.

Новые статьи

Статьи / Популярные вопросы Официально: почему страховая больше не может требовать компенсации с виновника ДТП без техосмотра Недавняя отмена техосмотра не только порадовала большинство автовладельцев, но и попутно вызвала некоторые вопросы, а заодно создала юридические коллизии. Сначала полтора года назад нам вре... 109 0 0 21.02.2022
Статьи / Тесты Чайки и бабочки: угадываем самые необычные автомобили с подъемными дверями Угадать автомобиль по фаре – задача несложная, если, конечно, речь не идет о малотиражных суперкарах. Знатоки могут угадать машину по колесным дискам и даже отдельным мелочам вроде дверн... 1093 1 7 19.02.2022
Статьи / Практика Мелочь, а неприятно: что ломается в наконечнике рулевой тяги и как найти поломку Кажется, что в наконечнике рулевой тяги нет ничего интересного. Подумаешь – железка, у которой с одной стороны есть внутренняя резьба, с другой – что-то типа шаровой опоры. Согласен, по боль... 1029 0 6 18.02.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 15 литров, 600 сил и полный комфорт: тест-драйв Урал-ТМ Барс за 20 миллионов Я не очень люблю серийные машины, которые прошли какую-то модернизацию. От них почти всегда веет какой-то небрежностью, кустарщиной, невниманием к деталям, а в самых запущенных случаях – син... 18469 0 22 14.01.2022
Тест-драйвы / Авто с пробегом Полный сток, зелёный салон и 400 тысяч пробега: опыт владения Mercedes S124 Казалось, еще недавно 124-е Мерседесы, любимые народом, вовсю покупали на вторичке для езды как уже непрестижную, но сверхнадежную и неубиваемую машину, однако это время безвозвратно прошло…... 16134 21 23 02.12.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Genesis GV70: приборка с 3D-эффектом, салон круче, чем у BMW, и экономия в миллион Младший кроссовер корейского премиум-бренда записал в свои конкуренты Audi Q5, BMW X3 и Mercedes-Benz GLC. Способен ли корейский выскочка отбить покупателей у признанных авторитетов? 14984 1 6 18.10.2021
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
62 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
Больше
Change privacy settings