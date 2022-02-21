Партнерский материал

Классический маршрут Москва – Петушки. База «4х4 Experience» в русском стиле. Зимний лес, традиционные препятствия и три новеньких автомобиля легендарного семейства LADA NIVA: LADA Niva Travel Luxe, LADA Niva Travel Luxe Off-road и трехдверный LADA Niva Legend Urban.



Началось приключение с первого же испытания на выносливость: едва выехав за пределы базы, LADA NIVA помогла выбраться из снежного плена грузовику с газовым газовым оборудованием на борту. Узкие зимние дороги и достаточно рыхлая обочина стали непреодолимой ловушкой. LADA NIVA Luxe Off-road смогла на удивление легко справиться с этой задачей и выдернуть грузовик из снега.

Артём Ачкасов, автомобильный эксперт, путешественник, член медийного жюри Премии «Внедорожник года», автор YouTube-канала Artemspec: «Автомобили семейства LADA NIVA достаточно проходимые, и, как говорится, засадить их непросто. Мы искали подходящее бездорожье – либо глубокий снег, либо препятствия, с которыми "Нива" не справится. В итоге нашли рыхлую обочину и в отвалах снега закопали оба автомобиля – и NIVA legend, и NIVA Travel. В принципе, понятно, почему это произошло: для любого внедорожника есть пределы проходимости, и в отсутствие дополнительных блокировок и так далее мы застряли в глубоком снегу, в который нормальный человек никогда не сунется. К тому же на "Нивах” это достаточно веселая затея из серии "а давайте мы разгонимся, въедем в сугроб и посмотрим, насколько далеко мы сможем заехать". Главное, что в большинстве случаев с "Нивой" вы сможете выехать либо своим ходом, либо используя другую ”Ниву", например. Одна "Нива" всегда другую вытянет. И это очень удобно. Автомобиль нетяжелый, и это облегчает преодоление любых внедорожных препятствий».

В новом сезоне к команде «Внедорожник года» присоединился Андрей Слепушкин (команда Partisan), организатор более 100 тест-драйвов, ралли- и трофи-рейдов, победитель международного внедорожного фестиваля «Ладога Трофи». Эксперт и тренер, специализирующийся на полном приводе, дал свою оценку первым автомобилям-номинантам Премии-2022: «Поразил дизайн классического трехдверного автомобиля LADA NIVA – он безукоризненный, и за это многое можно этому автомобилю простить. Конечно, больше всего мне понравилось, что наши автомобили LADA NIVA сразу сходу помогли застрявшему грузовику. Проскочила такая фраза от кого-то из нашей команды: “Даже не пытайтесь это сделать – вы порвете "Ниву" пополам сейчас”. Да, у меня тоже были сомнения – думал, веса автомобиля не хватит. Но я был поражен, с какой легкостью LADA Niva Luxe Off-road удалось освободить грузовик из снежного плена. Серьезное оснащение LADA NIVA – наследие еще с давних времен, и это выгодно выделяет автомобиль в линейке кроссоверов этого класса, того же Suzuki Jimny, например. И последний, в отличие от "Нивы", не обладает фултаймом – постоянным полным приводом. Мое мнение – это автомобиль для ближнего боя, для локальной эксплуатации и больше приспособлен для бездорожья. Поэтому делать ему пластиковые брызговики и занижать обвес не стоит, ведь автомобиль остался именно “проходимцем”, внедорожной машиной, а все эти красивые доработки именно этим машинам не нужны. В этом путешествии буксировочными проушинами мы пользовались, но не для того, чтобы вытащить свой автомобиль, а оказать помощь другим машинам».

Первое путешествие через Покров, Введенский монастырь и нереально красивый зимний лес завершилось. Автомобили достойно проявили себя. И пусть по-прежнему в «Нивах» отсутствует шумоизоляция, и, конечно, это не внедорожник премиум-сегмента, и он не предоставляет пользователям комфорт люкс-класса. Но это надежный и проверенный временем автомобиль, который сможет вывезти из любого бездорожья и проехать практические любые препятствия.

Атмосфера – в фотоотчетах Артема Ачкасова и Андрея Хорькова. Следите за новостями.