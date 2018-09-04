Lada Vesta Cross встанет под ружье!

В то время как эксперты гражданского авторынка гадают, станет ли Lada Vesta абсолютным бестселлером в России по итогам августовских продаж (АВТОВАЗ уже заявил, что в последний летний месяц продано 8510 экземпляров), военные думают сменить на Весту всеволожские Форды Фокусы.

В поле зрения Минобороны попали кросс-седаны, которые и практичнее (больше дорожный просвет), и дешевле Фокусов. Базовая Vesta Cross с 1,6-литровым мотором (106 л.с.) и 5-ступенчатой МПК стоит сейчас 763 900 рублей, тогда как за самый дешевый гражданский Ford Focus с двигателем 1.6 (105 л.с.) и 5-ступенчатой механикой нужно выложить 1 006 000 рублей. По поводу разницы в классе в данном случае можно не переживать: нынешний Fosus считается одной из самых тесных моделей С-класса для задних пассажиров, тогда как Vesta в этом отношении один из лучших представителей своего класса В. Починить Весту на отдаленных рубежах родины в теории будет проще, чем Focus, а вот какая из двух моделей надежнее, еще большой вопрос.

Факт переговоров с Минобороны агентству РИА Новости подтвердили в АВТОВАЗе, но отказались сообщать подробности. Газете «Известия», однако, удалось выяснить, что Весты планируется использовать в подразделениях военной полиции (ВП) и военной автоинспекции (ВАИ). В случае если контракт будет подписан, Лады станут патрулировать военные городки и гарнизоны, а также сопровождать колонны спецтехники на дорогах общего пользования.

Объемы закупок и стоимость контракта пока не разглашаются, однако известно, что военные Весты получат ряд уникальных особенностей: спецсигналы, радиостанции, кузова темно-зеленого цвета (в палитре гражданских модификаций Весты сейчас зеленого цвета нет).

О том, какие версии Лады Весты пользуются сейчас наибольшим спросом у гражданского населения, можно узнать здесь.