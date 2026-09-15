Lada Vesta Sport получила пару обновок, а цены остались прежними

АВТОВАЗ перезапустил производство обновлённых Lada Vesta на заводе в Тольятти в марте 2023 года. Гамму в начале ноября 2023-го пополнил «оспортивленный» седан с прибавкой Sportline к названию, а в январе 2024-го к ним присоединился аналогичный универсал. Производство «подогретых» модификаций с приставкой Sport началось в конце февраля 2026 года, в продажу новинки поступили в марте.

На фото: Lada Vesta Sport

Теперь российский производитель сообщает об обновках для седана и универсала Lada Vesta Sport. Наряду с остальными моделями семейства «заряженные» четырёх- и пятидверки получили климатическую установку, задача которой – поддерживать в салоне заданную температуру.

Менять настройки климатической системы позволяют вращающиеся рукоятки, расположенные в блоке на центральной консоли. На них есть светящиеся символы, указывающие на регуляторы температуры, направления потоков и скорости работы вентилятора. При этом показатели климатической установки дублируются на 10-дюймовом вертикальном тачскрине информационно-развлекательной системы Lada EnjoY Vision Pro.

Ещё одной обновкой для седанов и универсалов Lada Vesta Sport стала телематическая система Lada Connect Старт. Теперь автовладелец может дистанционно отслеживать состояние автомобиля с помощью смартфона, подключённого к системе. Сервис позволяет удалённо контролировать запас топлива, следить за местонахождением автомобиля, температурой двигателя и уровнем заряда аккумулятора, а также приложение подскажет, работает ли двигатель, заперты ли двери и багажник.

Как ранее рассказали в пресс-службе АВТОВАЗа, «подогретые» седаны и универсалы были разработаны с учётом опыта инженерного подразделения Lada Sport, полученного в шоссейно-кольцевых гонках различных классов. Автомобилям досталась иная тормозная система, более жёсткая спортивная подвеска с пересмотренными пружинами и амортизаторами. Колея стала шире, а дорожный просвет – меньше на 13 мм (равен 158 мм).

На фото: Lada Vesta SW Sport

Седан и универсал Lada Vesta Sport оснащаются модернизированным бензиновым двигателем Evo объёмом 1,8 литра, максимальная мощность которого повышена на 21% – со стандартных 122 до 147 л.с., а крутящий момент подрос на 8% – со 170 до 184 Нм. У спортивных модификаций этот мотор работает в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач. У Vesta Sport максимальная скорость равна 195 км/ч, у Vesta SW Sport – 192 км/ч. На разгон с места до «сотни» седану требуется 9,8 секунды (на 0,8 секунды меньше, чем обычной модификации), универсалу – 9,9 секунды (на 0,9 секунды меньше).

Цены посвежевших спортивных версий остались без изменений. Так, стартовая рекомендованная розничная цена седана Lada Vesta Sport по-прежнему равна 2 352 000 рублей, покупка варианта с прибавкой Black обойдётся в 2 392 000 рублей. Стоимость универсала Lada Vesta SW Sport составляет 2 522 000 и 2 562 000 рублей соответственно.