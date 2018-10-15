АВТОВАЗ объявил цены на свою новинку. Пока что известна стоимость автомобилей с механической коробкой передач.

15 Окт Lada Xray Cross: в «люксе» почти на 100 тысяч рублей дороже стандартного хэтчбека

Отечественный «паркетник» оснащается только одним вариантом мотора – 122-сильным бензиновым двигателем объёмом 1,8 литра. Стартовый ценник для Lada Xray Cross – 729 900 рублей. Столько компания просит за начальную комплектацию – Classic, которая предлагается исключительно с пятиступенчатой механической коробкой передач.

Базовая версия новинки получила фронтальные подушки безопасности, регулировку руля по высоте, светодиодные дневные ходовые огни, 17-дюймовые легкосплавные диски, системы ABS, EBD, ESC, TSC. Для сравнения, цена начальной версии (Optima) стандартного Xray со 106-сильным мотором и с подобным списком оборудования (разве что диаметр колёс – 15 дюймов), составляет 629 900 рублей, за вариант высокого хэтчбека со 122-сильным двигателем (и кондиционером) придётся заплатить 679 900 рублей.

Кондиционер у Xray Cross появляется в версии Classic с пакетом Optima. Помимо него модель также получила радио и четыре динамика. За эту версию с ручной коробкой АВТОВАЗ просит 766 900 рублей.

Следующая по уровню оснащения версия – Comfort – стоит 809 900 рублей. Указана цена также за версию с «механикой». У такого «паркетника» есть подогрев передних кресел, обогрев зеркал, задний парктроник, противотуманные фары и главное новшество для автомобилей Lada – система выбора режимов движения (стандартная работа ESC, отключение ESC, Sport, передвижение в условиях снега, грязи, а также езда по песку). Версия Xray без обвеса и с клиренсом поменьше обойдётся минимум в 715 900 рублей.

Топовых комплектаций две: Luxe (цена варианта с МТ – 859 900 рублей) и Luxe с пакетом Prestige (с МТ – 888 900 рублей). В первой версии есть подогрев задних сидений, обогрев лобового стекла, обогрев рулевого колеса, датчики дождя и света, климат-контроль, круиз-контроль; во второй – мультимедиа с семидюймовым экраном, навигацией и шестью динамиками, а также камера заднего вида. Обычный Xray в подобных исполнениях обойдётся в 765 900 и 803 900 рублей соответственно.

Отметим, пока что известны цены только для версий с пятиступенчатой механической коробкой передач, однако у всех комплектаций, кроме базовой (Classic с пакетом Optima, Comfort, Luxe и Luxe с пакетом Prestige) есть также варианты с автоматической коробкой с одним сцеплением (АМТ). Их цены АВТОВАЗ раскроет позже.

По итогам первых восьми месяцев 2018 года Lada Xray находится в десятке лидеров среди самых популярных автомобилей в России: всего продано 23 317 экземпляров, что на 12% больше по сравнению с АППГ.

На авторынке РФ Lada Xray Cross придётся побороться за покупателя с соседом по конвейеру, Renault Sandero Stepway (с января по август реализовано 17 373 машин), с Hyundai Creta (за указанный период продано 43 807 экземпляров), а также с Kia Rio X-Line (21 482 машины).