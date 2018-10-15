Lada Xray Cross: в «люксе» почти на 100 тысяч рублей дороже стандартного хэтчбека

Lada Xray Cross: в «люксе» почти на 100 тысяч рублей дороже стандартного хэтчбека

366 0 0
АВТОВАЗ объявил цены на свою новинку. Пока что известна стоимость автомобилей с механической коробкой передач.

Отечественный «паркетник» оснащается только одним вариантом мотора – 122-сильным бензиновым двигателем объёмом 1,8 литра. Стартовый ценник для Lada Xray Cross – 729 900 рублей. Столько компания просит за начальную комплектацию – Classic, которая предлагается исключительно с пятиступенчатой механической коробкой передач.

xray_cross_foto_2_v2

Базовая версия новинки получила фронтальные подушки безопасности, регулировку руля по высоте, светодиодные дневные ходовые огни, 17-дюймовые легкосплавные диски, системы ABS, EBD, ESC, TSC. Для сравнения, цена начальной версии (Optima) стандартного Xray со 106-сильным мотором и с подобным списком оборудования (разве что диаметр колёс – 15 дюймов), составляет 629 900 рублей, за вариант высокого хэтчбека со 122-сильным двигателем (и кондиционером) придётся заплатить 679 900 рублей.

xray_cross_foto_6_v2

Кондиционер у Xray Cross появляется в версии Classic с пакетом Optima. Помимо него модель также получила радио и четыре динамика. За эту версию с ручной коробкой АВТОВАЗ просит 766 900 рублей.

Следующая по уровню оснащения версия – Comfort – стоит 809 900 рублей. Указана цена также за версию с «механикой». У такого «паркетника» есть подогрев передних кресел, обогрев зеркал, задний парктроник, противотуманные фары и главное новшество для автомобилей Lada – система выбора режимов движения (стандартная работа ESC, отключение ESC, Sport, передвижение в условиях снега, грязи, а также езда по песку). Версия Xray без обвеса и с клиренсом поменьше обойдётся минимум в 715 900 рублей.

Autodesk VRED Professional 2017 SP1

Топовых комплектаций две: Luxe (цена варианта с МТ – 859 900 рублей) и Luxe с пакетом Prestige (с МТ – 888 900 рублей). В первой версии есть подогрев задних сидений, обогрев лобового стекла, обогрев рулевого колеса, датчики дождя и света, климат-контроль, круиз-контроль; во второй – мультимедиа с семидюймовым экраном, навигацией и шестью динамиками, а также камера заднего вида. Обычный Xray в подобных исполнениях обойдётся в 765 900 и 803 900 рублей соответственно.

xray_cross_foto_5_v2

Отметим, пока что известны цены только для версий с пятиступенчатой механической коробкой передач, однако у всех комплектаций, кроме базовой (Classic с пакетом Optima, Comfort, Luxe и Luxe с пакетом Prestige) есть также варианты с автоматической коробкой с одним сцеплением (АМТ). Их цены АВТОВАЗ раскроет позже.

xray_cross_prlx_9_v2 копия

По итогам первых восьми месяцев 2018 года Lada Xray находится в десятке лидеров среди самых популярных автомобилей в России: всего продано 23 317 экземпляров, что на 12% больше по сравнению с АППГ.

На авторынке РФ Lada Xray Cross придётся побороться за покупателя с соседом по конвейеру, Renault Sandero Stepway (с января по август реализовано 17 373 машин), с Hyundai Creta (за указанный период продано 43 807 экземпляров), а также с Kia Rio X-Line (21 482 машины).

Читайте также:

Lada Xray Cross пустили в серию

Теги: Авторынок , В России , Новинки , АВТОВАЗ , комплектации , российские автомобили , цены , Lada , Xray Cross
Поделиться: 0 0 0 0 Подпишитесь на нас в Яндекс Дзен
Обсуждаемое
69 Новости / Новинки
Пополнение в семействе: Lada Xray Cross пустили в серию
15 Новости / Авто и бизнес
Переход АВТОВАЗа на платформу Renault-Nissan затронет и Ладу Весту!
9 Новости / Рендеры "Колёса.ру"
Рендеры и реальность: итоги Парижа-2018
Больше

Добавить комментарий

Такой e-mail уже зарегистрирован. Воспользуйтесь формой входа или введите другой.

Вы ввели некорректные логин или пароль

Извините, для комментирования необходимо войти.
Главная новость
Новости / Рендеры "Колёса.ру"
Новый Land Rover Defender: первые изображения

Недавно в Сети появились первые шпионские фотоснимки сильно закамуфлированного внедорожника, который считают прототипом нового Defender. Мы в редакции «Колёса.ру» решили…

2377 4 4
Новые статьи Смотреть все
Статьи / Эксперт выбирает авто
Которая не ломается: выбираем Toyota Corolla E140/E150 за 600 тысяч

Многие с теплотой вспоминают Короллы шестого и седьмого поколений, которые неудержимой лавиной текли в страну с Востока. Это была как раз одна их тех мифических машин “которая-не-ломается”. Да, это были отличные…

1888 0 0
Статьи / Военная техника
Бронированные, санитарные, секретные: неизвестные версии ЗИС-5

Знаменитые трехтонки Московского автозавода имени Cталина, как и легкие полуторки, о которых мы уже рассказывали, пережили все трудности самостоятельной организации серийного производства, а в годы Великой Отечественной…

7774 1 0
Статьи / Практика
Как помочь угонщику: фатальные ошибки при установке автосигнализаций

Даже самые современные охранные системы часто не способны спасти автомобиль от угона. И не потому, что они слишком простые и дешёвые, а потому, что их неправильно установили на машину. Что значит “неправильно” и как…

17536 4 2
Выбор подержанных авто Смотреть все
Выбор авто / Подержанные авто
Infiniti FX S50 с пробегом: в коробке горит проводка, в моторах — катализаторы

Infiniti FX способна понравится многим. Кому-то - форматом кросс-купе, кому-то - мощными моторами или очень качественным салоном. А кто-то просто клюнет на огромные красивые “тапки”, которых нет и у более дорогих машин.…

2430 0 2
Выбор авто / Подержанные авто
Infiniti FX S50 с пробегом: “червяки” центрального замка и “крокодил” в салоне

Не секрет, что внедорожник у нас редко кто покупает для того, чтобы лазать по грязи. В лучшем случае он нужен из-за просторного салона, в худшем - “для понтов”. А если так, что заднюю часть большого кузова вполне можно…

3554 7 4
Выбор авто / Подержанные авто
Hyundai Tucson JM с пробегом: прожорливые моторы и беззащитные АКП

Hyundai Tucson в своё время радовал надёжностью и неприхотливостью. В первой части обзора мы рассказывали, что если что-то и ломается в салоне, ходовой части и электрике, то не настолько, чтобы выкладывать за ремонт…

7362 11 2
Популярные тест-драйвы
Тест-драйвы / Одиночные
Тот самый момент: тест-драйв LADA 4×4 с мотором LADA Priora

Так и хочется воскликнуть: «Ну вот же, АВТОВАЗ, какого чёрта нельзя было сделать этого самим?!» Но мы кричать не будем. Ибо, во-первых, примерно знаем, какого чёрта (около миллиарда разнообразных причин), а во-вторых, не…

177751 9 10
Тест-драйвы / Одиночные
Китайский Крузак пошёл «неверной дорогой»: первый тест-драйв Roewe RX8

Вы на подсознательном уровне привыкли к тому, что «эр икс восемь» – это что-то дерзкое, обтекаемое и роторное? Значит, вы за последний год ни разу не бывали в Китае: там бренд Roewe весной представил свое видение того,…

169665 5 8
Тест-драйвы / Одиночные
Вдвое дешевле, но вдвое ли хуже? Экспресс-тест Chery Tiggo 8

С Chery Tiggo 8 мы впервые познакомились на пекинском автосалоне в этом году. С тех апрельских пор кое-что изменилось: кроссовер получил официальные цены и поступил в продажу у себя на родине, а мы еще раз наведались в…

66407 37 4
Обзоры и тесты гаджетов
Статьи / Практика
Подогреватель масла и не только: гаджеты советских автолюбителей

Массовость однообразных советских машин, число моделей которых можно было пересчитать по пальцам двух рук, порождала у большинства автолюбителей страстное желание заняться «улучшайзингом» своих автомобилей. А дефицит…

24572 4 0
Статьи / Практика
Пить нельзя ехать: можно ли верить приложениям-алкотестерам?

Лето на пороге… Сакраментальное «займи, но выпей!» звучит в голове даже у некоторых автолюбителей. Как и выпить, и при этом проконтролировать свое состояние, дабы гаишный замер не оставил вас без права управления…

17455 2 0
Гаджеты / Приложения
10 полезных приложений: смартфон в помощь автовладельцу

Продвинутые автовладельцы давно уже используют свои смартфоны в хвост и в гриву – применяют в качестве навигатора, антирадара, для диагностики двигателя, чтения PDF-мануалов по ремонту и многого другого. Давайте…

12554 0 6
Военная техника
Статьи / Интересно
А царь-то ненастоящий: как и из чего делают автомобили для кино и парадов

Представьте любой фильм о Великой Отечественной войне, особенно современный. В голове обязательно возникнет образ взрыва и кусков искорёженного металла – иначе сейчас снять не могут. Само собой, взрываются там не…

36962 14 23
Статьи / Военная техника
Тигры, Тайфуны, Катраны и Ураны: новинки и классика российской армейской техники на параде Победы

Парад Победы на 9 мая — это не только важное патриотическое событие, но ещё и редкая возможность увидеть живьём сразу множество новинок автобронетехники Российской армии и Войск национальной гвардии. В этом году…

11724 0 0
Статьи / Военная техника
Секреты первых советских трехосок: мирные и военные судьбы автомобиля ГАЗ-ААА

В довоенный период важнейшей задачей советского автопрома стало освоение серийного выпуска отечественных трехосных грузовиков с двумя задними ведущими мостами, которые тогда относили к разряду автомобилей высокой…

10967 1 0
История автомобилестроения
Статьи / История
Феномен Bose: почему лучшая в мире подвеска до сих пор не стала серийной

Предназначение автомобильной подвески – обеспечивать комфорт и постоянное сцепление с дорогой. Предназначение выдающейся автомобильной подвески – обеспечивать беспрецедентный комфорт, полностью изолируя кузов от того,…

395318 6 192
Статьи / История
Последняя удача АЗЛК: как и зачем создали Москвич-2140 «Люкс»

Об этом автомобиле приходилось слышать пренебрежительные высказывания. Мол, навесили на старый кузов «какой-то нелепый пластик». Подобный подход говорит только о незнании специфики автомобильного производства и его…

265593 19 0
Статьи / История
Автоматический провал: почему сняли с производства «Волгу» с АКП?

Сегодня все знатоки истории советской автомобильной промышленности отлично знают, что первым советским автомобилем с автоматической коробкой передач, выпускавшимся серийно, была «Волга» ГАЗ-21. Пусть тираж вышел…

78638 1 0
Внимание

Изображение
Выбрать файл
Добавить цитату
Внимание

Вы уверены, что хотите удалить этот комментарий?

Внимание

Вы уверены, что хотите удалить все комментарии пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите отклонить комментарий пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в спам?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в корзину?