Lamborghini Fenomeno: первый лимитированный суперкар на базе гибридного Revuelto

18.08.2025 205 2 1

Одной из самых ярких премьер завершившейся вчера автомобильной недели в Монтерее (США, штат Калифорния) стал Fenomeno — самый быстрый в истории Lamborghini дорожный суперкар, способный набрать первую «сотню» за 2,4 с. В основе Fenomeno лежит платформа и силовая установка модели Revuelto, но кузов основательно переделан, а совокупная пиковая мощность атмосферного V12 и трёх электромоторов увеличена с 1015 до 1080 л.с.

Lamborghini называет Fenomeno продолжателем линейки лимитированных (но не штучных) суперкаров, которую в 2007 году открыл похожий на истребитель Reventon, за ним последовали Sesto Elemento (2010 год), Veneno (2013 год), Centenario (2016 год), Sian (2019 год) и новый Countach (2021 год). Имя Fenomeno, как водится у Lamborghini, взято у одного из боевых быков — в данном случае у того, что участвовал в корриде 2002 года в Морелии (Мексика) и был помилован тореадорами за свою исключительную смелость и стойкость.

В плане техники Fenomeno является производной от дебютировавшего в 2023 году гибридного суперкара Revuelto — нынешнего флагмана регулярной модельной линейки Lamborghini. В основе кузова Fenomeno лежит углепластиковый монокок от Revuelto, но практически все наружные панели (включая светотехнику) новые, они обеспечивают более высокую прижимную силу, улучшенное охлаждение тормозов и двигателя. Главным новшеством стали два огромных воздуховода на крышке передка в стиле гоночного Huracan GT3.

Принципиальная компоновка салона (расположение сидений и органов управления) у Fenomeno такая же, как у Revuelto, но и здесь почти все видимые поверхности новые, а палитра отделочных материалов практически безгранична. Новые ажурные воздуховоды распечатаны на 3D-принтере. Кресла водителя и единственного пассажира тоже разработаны заново специально для этой модели.

Plug-in гибридная силовая установка исходного Revuelto в привязке к Fenomeno комплексно доработана. 6,5-литровый атмосферный V12 получил модернизированный клапанный механизм, который позволил увеличить максимальную мощность на 10 л.с. до 835 л.с., при этом максимальный крутящий момент остался прежним — 725 Нм. Двигатель V12 состыкован с 8-ступенчатым «автоматом» типа DCT (с двумя мокрыми сцеплениями), в который интегрирован задний тяговый электромотор, выполняющий также функции стартер-генератора. Передние колёса вращают два индивидуальных электромотора. Каждый из трёх электромоторов выдаёт пиковые 110 кВт (150 л.с.). Ёмкость тяговой батареи по сравнению с Revuelto увеличена с 3,8 до 7 кВт·ч, благодаря чему максимальная совокупная мощность силовой установки выросла на 65 л.с. до 1080 л.с. До 100 км/ч Fenomeno разгоняется за 2,4 с (Revuelto — за 2,5 с), до 200 км/ч — за 6,7 с, максимальная скорость — свыше 350 км/ч.

Шасси для Fenomeno тоже комплексно доработано: оно получило приближенные к гоночным настройки (при этом есть возможность ручной регулировки амортизаторов) и более эффективные и выносливые карбон-керамические тормоза CCM-R Plus, как у спортпрототипов класса LMDh — в конструкции дисков используются длинные волокна со специальной обработкой. Работа ездовой электроники у Fenomeno завязана на так называемый 6D-датчик: он измеряет ускорение в трёх плоскостях, а также углы крена, тангажа и рысканья — вся информация мгновенно обрабатывается бортовым компьютером и позволяет суперкару точнее проходить повороты, сократить тормозной путь и быстрее адаптироваться к текущей дорожной обстановке. Новые кованые колёса с центральной гайкой крепления обуты в шины Bridgestone Potenza Sport с оптимизированными специально для этой модели характеристиками, размерность передних шин — 265/30 ZRF 21, задних 355/25 ZRF 22.

Lamborghini выпустит только 29 экземпляров Fenomeno, все они уже распроданы, цена не разглашается, но, по слухам, каждый автомобиль обойдётся заказчику минимум в 3,5 млн евро. Для сравнения скажем, что Lamborghini Revuelto на старте продаж стоил от 500 тысяч евро.

2 комментария
18.08.2025 16:02
Не_гони_ботву_осёл

Чет Ламборгини одни лимитированные серии выпускает

18.08.2025 18:15
Ярослав

Lamborghini на них зарабатывает.

Новые комментарии
