Lamborghini Fenomeno Roadster: космическая цена, ревущий V12 и никакой защиты от дождя

Суперкар Fenomeno в кузове купе дебютировал в августе прошлого года как продолжатель линейки лимитированных суперкаров Lamborghini, начатой в 2007 году похожей на самолёт-истребитель моделью Reventon. В основе Fenomeno лежит платформа и силовая установка суперкара Revuelto — нынешнего флагмана регулярной модельной линейки Lamborghini, но кузов основательно переделан, а производительность выведена на более высокий уровень. Revuelto выпускается с 2023 года, но версии без крыши у него до сих пор нет, а вот у Fenomeno теперь есть.

Кузов Fenomeno Roadster целиком выполнен из углепластика, аэродинамическое оперение по сравнению с исходным купе переделано с учётом отсутствия крыши — её нет ни в каком виде, есть только чехол-накидушка для хранения суперкара на парковке. На верхнюю кромку лобового стекла установлен небольшой спойлер. Переделана крышка моторного отсека, сопрягающаяся с двумя дугами безопасности за подголовниками кресел. Экземпляр на фотографиях имеет эффектную трёхцветную окраску из голубого, чёрного и красного, другие экземпляры будут иметь другой декор, определённый заказчиками.

Поскольку Fenomeno Roadster не имеет крыши, то разработчики смогли снабдить его укороченными ломаными боковыми стёклами, обеспечивающими хороший баланс между ветрозащитой и ощущением свободы. Салон оформлен в красно-чёрной гамме с большой площадью углепластиковых поверхностей и Y-образными контрастными вставками на ковриках, сиденьях и центральном тоннеле. Скульптурные воздуховоды распечатаны на 3D-принтере, как и у исходного купе.

Plug-in гибридная силовая установка у Fenomeno Roadster токая же, как у купе. 6,5-литровый атмосферный V12 с модернизированным клапанным механизмом здесь выдаёт 835 л.с. при 9250 об/мин и 725 Нм при 6750 об/мин. В паре с V12 работает 8-ступенчатый «робот» с двумя мокрыми сцеплениями, в который интегрирован задний тяговый электромотор, выполняющий также функции стартер-генератора. Передние колёса вращают два индивидуальных электромотора. Каждый из трёх электромоторов выдаёт пиковые 110 кВт (150 л.с.). Ёмкость тяговой батареи, размещённой в центральном тоннеле, — 7 кВт·ч. Максимальная совокупная мощность силовой установки — 1080 л.с. До 100 км/ч Fenomeno Roadster разгоняется за 2,4 с, до 200 км/ч — за 6,8 с, максимальная скорость — свыше 340 км/ч.

﻿В подвеске Fenomeno Roadster установлены гоночные амортизаторы с ручной регулировкой. Надёжное замедление обеспечивают огромные карбон-керамические тормоза CCM-R Plus. Работа ездовой электроники завязана на так называемый 6D-датчик: он измеряет ускорение в трёх плоскостях, а также углы крена, тангажа и рысканья — вся информация мгновенно обрабатывается бортовым компьютером и позволяет суперкару точнее проходить повороты, сократить тормозной путь и быстрее адаптироваться к текущей дорожной обстановке. Кованые колёса с центральной гайкой крепления обуты в шины Bridgestone Potenza Sport размерности 265/30 ZRF 21 спереди и 355/25 ZRF 22 сзади. В качестве альтернативы предлагаются шины с технологией Run Flat, которые позволяют продолжить движение даже после прокола.

Цена Lamborghini Fenomeno Roadster не объявлена, но она явно выше, чем у купе Fenomeno, минимальная стоимость которого, по слухам, составляла около 3,5 млн евро.