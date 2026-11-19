Гибридный суперкар Lamborghini Temerario дебютировал в августе 2024 года, он пришёл на смену модели Huracan. В ноябре прошлого года премьеру справил трековый Lamborghini Temerario Super Trofeo, и только теперь у Temerario появилась открытая версия Spyder. Lamborghini впервые решилась оснастить открытую версию своего суперкара складной жёсткой крышей вместо тканевой. Да, такая крыша тяжелее тканевой, зато она более практичная и более выгодная с точки зрения аэродинамических характеристик.

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Крыша у Temerario Spyder складывается и раскладывается полностью автоматически с помощью десяти электрических актуаторов. Весь процесс занимает 17 с, запустить его можно на скорости до 50 км/ч. В сложенном состоянии крыша занимает вертикальное положение за задней стенкой салона, что позволило снизить центр тяжести по сравнению с конструкциями, где крыша в сложенном виде занимает горизонтальное положение. В крышу встроено заднее стекло с электрической регулировкой, позволяющей дозировать поступление свежего воздуха в салон. Алюминиевый силовой каркас кузова переработан и усилен с учётом размыкаемого верхнего контура. Сухая масса Temerario Spyder составляет 1805 кг, что на 115 кг больше, чем у купе.

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С поднятой крышей комфорт в салоне Temerario Spyder по сути такой же, как в купе. С открытой крышей комфорт в прохладную погоду обеспечивает встроенная в кресла трёхступенчатая система подачи тёплого воздуха в область шеи и плеч. Адаптивная подвеска у открытой версии суперкара имеет особые настройки, обеспечивающие лучшую плавность хода без снижения точности управления. За доплату доступен пакет Alleggerita, позволяющий снизить массу машины на 22 кг за счёт установки более лёгкого аэродинамического оперения из углепластика.

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Силовая установка у Temerario Spyder такая же, как у купе, то есть plug-in гибридная. Её сердцем является 4,0-литровый бензиновый битурбомотор V8, способный во время езды крутиться до 10 000 об/мин, а на старте в режиме Launch Control — до 10 250 об/мин. С опциональной титановой системой Akrapovič этот V8 звучит особенно ярко. Максимальная мощность бензинового двигателя — 800 л.с. при 9000-9750 об/мин, максимальный крутящий момент — 730 Нм при 4000-7000 об/мин.

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В конструкцию бензинового двигателя интегрирован компактный 110-киловаттный электромотор с осевым магнитным потоком, а мощность на задние колёса передаёт 8-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями. Ещё два 110-киловаттных электромотора с осевым магнитным потоком установлены на передней оси — они делают суперкар полноприводным. В полностью электрическом режиме с выключенным ДВС работают только передние электромоторы. Тяговая батарея ёмкостью 3,8 кВт·ч расположена в центральном тоннеле. Максимальная совокупная мощность силовой установки — 920 л.с. До 100 км/ч Temerario Spyder разгоняется за 2,8 с (на 0,1 с медленнее, чем купе), максимальная скорость — 343 км/ч.

Пресс-служба Lamborghini традиционно не раскрывает цены на новые модели. Западные СМИ, находящиеся в контакте с дилерами Lamborghini, пишут, что начальная цена Temerario Spyder будет в районе 400 000 евро.