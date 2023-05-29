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  • Lancia Ypsilon нового поколения: спортивная версия HF и испанская сборка на заводе Opel

Lancia Ypsilon нового поколения: спортивная версия HF и испанская сборка на заводе Opel

29.05.2023 337 0 2

Новый Ypsilon станет не только символом возрождения марки Lancia и возвращения её на большой европейский рынок, но и вернёт в оборот забытые буквы HF, которыми прежде обозначались спортивные версии моделей Lancia.

В 2024 году для марки Lancia, принадлежащей корпорации Stellantis, начнётся новая эпоха: Lancia, ныне представленная только в родной Италии единственной моделью Ypsilon, вернётся на большой европейский рынок с полностью новым Ypsilon, в основу которого ляжет французская модульная платформа CMP, точнее, её наиболее свежая версия.

Новый Ypsilon будет предлагаться как с гибридными силовыми установками на базе бензинового ДВС, так и в виде электромобиля. В 2028 году Lancia планирует полностью переключиться на «электрички», то есть производство «углеводородных» версий Ypsilon к тому времени будет свёрнуто.

Дизайн нового Ypsilon будет выполнен в духе представленного в апреле концепта Lancia Pu+Ra HPE, то есть будет существенно отличаться от актуального хэтчбека, который выпускается с 2011 года и периодически получает обновления — последнюю небольшую модернизацию он пережил в январе этого года.

Ещё на презентации Lancia Pu+Ra HPE гендиректор Lancia Лука Наполитано показал журналистам слайд, на котором помимо трёх анонсированных ранее моделей была заявлена четвёртая. Три анонсированные ранее новинки — это, собственно, новый Ypsilon (2024 год), кроссовер Gamma (2026 год) и новая Delta (2028 год). Gamma и Delta изначально будут предлагаться только как электромобили, они получат платформу STLA Medium.

Четвёртая модель — это хот-хэтч Lancia Ypsilon HF, он должен увидеть свет в 2025 году. Буквы HF расшифровываются как High Fidelity и означают высокую производительность, в прошлом веке Lancia широко использовала их для маркировки своих спортивных моделей, буквы HPE, как на концепте Pu+Ra, растиражированы куда меньше. Между тем именно у модели Ypsilon версии HF прежде не было.

Ypsilon HF получит более широкий и низкий кузов по сравнению с другими версиями модели, доработанное шасси и силовую установку мощностью около 240 л.с. — правда, пока непонятно, какую именно, гибридную или полностью электрическую. На платформе CMP у Stellantis прежде моделей такой мощности не было.

В конце прошлой недели испанские СМИ (в частности газета Moncloa) сообщили, что руководство Stellantis выбрало завод Opel в городе Фигуэлас (провинция Сарагоса) как основную и единственную площадку для выпуска нового Lancia Ypsilon, заводу в связи с таким счастливым прибавлением понадобится дополнительная смена, будет создано около 600 новый рабочих мест. Завод в Opel в Сарагосе был построен в 1982 году, сейчас здесь производятся хэтчбек Opel Corsa и субкомпактный кроссовер Opel Crossland.

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