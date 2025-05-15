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Land Rover Discovery получил пару особенных версий в честь юбилея

15.05.2025 149 0 1

Призванные «почтить 35-летнее наследие» спецверсии внедорожника британской марки получили названия Tempest и Gemini.

Компания Land Rover презентовала внедорожник Discovery в 1989 году, актуальная модель дебютировала осенью 2016-го, а обновление этот автомобиль пережил в ноябре 2020-го. По данным Jato Dynamics, продажи Discovery хоть и скромные, но пока в плюсе. Так, за первый квартал 2025 года внедорожник разошёлся по Европе тиражом в 1607 экземпляров, что на 25% больше, чем за январь-март прошлого года.

На фото: спецверсия Land Rover Discovery Tempest
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На фото: спецверсия Land Rover Discovery Tempest
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На фото: спецверсия Land Rover Discovery Tempest
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Теперь британская марка решила отпраздновать 35-летие Discovery, к этому событию были приурочены разработка и выпуск двух новых спецверсий внедорожника 2026 модельного года. Одной из них дали имя Tempest, которое отсылает к «кодовому названию», использовавшемуся в ходе разработки тогдашней новинки – Discovery второго поколения (автомобиль появился в 1998 году).

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В компании вариант с прибавкой Tempest назвали «самой роскошной из когда‑либо выпускавшихся моделей Discovery». Такой автомобиль доступен в одном из трёх цветов кузова – Charente Grey, Varesine Blue и Carpathian Grey, причём все они дополнены матовой защитной плёнкой (впервые используется на этой модели).

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Спецверсии положена контрастная медная крыша (опционально доступен чёрный вариант), а также соответствующие декоративные элементы и медно-чёрные 22-дюймовые оригинальные колёсные диски, созданные на заказ. В оформлении салона используются элементы из затемнённого алюминия, а также иная кожаная обивка.

На фото: спецверсия Land Rover Discovery Gemini
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На фото: спецверсия Land Rover Discovery Gemini
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Вторая спецверсия получила имя Gemini: это ещё одно «кодовое название», на этот раз оно относится к дизельному двигателю Tdi, который был установлен в оригинальном Land Rover Discovery 1989 года. Этот особенный вариант SUV доступен в шести цветах кузова, включая Sedona Red с чёрной крышей, ещё экстерьер дополнен чёрными глянцевыми декоративными элементами.

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В списке стандартного оснащения Land Rover Discovery Gemini числятся трёхзонный климат-контроль, охлаждаемый отсек, интегрированный в задний диван, а также держатели для смартфонов и различных мелочей на спинках передних сидений. Кроме того, в компании разработали и другие новые аксессуары для внедорожника 2026 модельного года.

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Техника у спецверсий внедорожника осталась стандартной. Land Rover Discovery в исполнениях Tempest и Gemini оснащаются мягкогибридной силовой установкой, в основе которой находится 3,0-литровый дизельный двигатель Ingenium D350, отдача которого составляет 350 л.с., а максимальный крутящий момент – 700 Нм. На разгон с места до «сотни» этому автомобилю требуется 6,3 секунды, он способен буксировать прицеп массой до 3500 кг.

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В конце лета прошлого года появились первые слухи о Land Rover Discovery нового поколения. Ожидается, что такой автомобиль появится в 2026 году, причём не исключено, что он будет похож на минивэн.

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