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  • Land Rover готовит новинку: на камеру проехался Range Rover Sport нового поколения

Land Rover готовит новинку: на камеру проехался Range Rover Sport нового поколения

30.06.2021 151 0 0

Следующий кроссовер британской марки будет представлен в 2022 году. В нашем доступе оказалась порция свежих шпионских снимков новинки.

 

Результаты бренда Land Rover в Европе оставляют желать лучшего: продажи падают в течение последних трёх лет. Так, за «ковидный» 2020-ый дилеры марки реализовали на этом рынке 111 982 автомобиля, что на 23,3% меньше, чем годом ранее. Для сравнения, в 2017-ом клиенты купили 167 943 единицы, то есть за последние четыре года показатель упал ровно на треть (спад составил 33,3%).

На фото: прототип Range Rover Sport нового поколения

Также в прошлом году снизились продажи и у одного из кроссоверов марки: Range Rover Sport. Европейцы за 2020-ый купили 17 500 экземпляров, что на 33,4% меньше чем годом ранее. Не исключено, что в таком заметном спаде виноваты не только последствия пандемии коронавируса, но и то, что аудитория ждёт выхода на рынок модели следующего поколения. SUV должен сменить генерацию в 2022 году, сейчас проект находится в разработке.

На данном этапе прототипы нового Range Rover Sport проходят дорожные испытания. Один из них проехался на камеру: автомобиль, тщательно оклеенный маскировочной плёнкой, был пойман фотошпионом на дороге общего пользования в южной части Европы. Свежей порцией снимков с нами поделилось испанское издание motor.es.

Плотная маскировка не позволяет разглядеть детали внешности «следующего» кроссовера, предполагается, что в ходе смены генерации экстерьер не претерпел значительных изменений. О салоне будущей новинки информации пока нет. Ожидается, что автомобиль снабдят широким ассортиментом функций, отвечающих за безопасность и комфорт.

Кроссовер нового поколения будет базироваться на платформе MLA (Modular Logitudinal Architecture), тогда как в основе актуального автомобиля находится «тележка» PLA. Преимущество иной платформы в том, что при её производстве компания активно использует алюминий, что позволит облегчить конструкцию в целом.

Как отметили в издании, у Range Rover Sport нового поколения в линейке, вероятно, будут «мягкогибридные» версии, где двигатель внутреннего сгорания работает в тандеме с 48-вольтовым электродовеском (MHEV), а также останутся подключаемые гибриды (PHEV). Кроме того, в линейке по-прежнему будут версии с традиционными ДВС. Не исключено, что топовые модели получат под капот 5,0-литровый бензиновый двигатель V8 от BMW (мотор может достаться кроссоверу в счёт партнёрских отношений между производителями).

Напомним, летом прошлого года Kolesa.ru сообщал о том, что к полувековому юбилею модели обновлённые Range Rover и Range Rover Sport получили 3,0-литровый рядный шестицилиндровый дизель Ingenium мощностью от 249 до 350 л.с. с гибридным довеском.

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