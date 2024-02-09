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Леворульный кроссовер Toyota Century: новые официальные изображения и подробности

09.02.2024 32 0 0

Одним из первых внешних рынков для роскошного большого SUV станет Китай. Как и на родине, там модель предложат в виде четырехместного подзаряжаемого гибрида.

Представительский седан Toyota Century пока останется эксклюзивом для Японии, а вот одноименный кроссовер отправят на экспорт. Премьера леворульного SUV состоялась в ноябре прошлого года на автосалоне в Гуанчжоу, теперь же у китайской версии появился собственный сайт. Напомним, в Поднебесной кроссу присвоено локальное название Shiji, там его будут продавать через дилерскую сеть Lexus – по крайней мере, на первом этапе. Впоследствии же Shiji вполне могут превратить в отдельный люксовый бренд для китайского рынка.

Toyota Century для Китая. В плане дизайна кроссовер ничем не отличается от версии для Японии
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Toyota Century для Китая. В плане дизайна кроссовер ничем не отличается от версии для Японии
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Toyota Century для Китая. В плане дизайна кроссовер ничем не отличается от версии для Японии
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Toyota Century для Китая. В плане дизайна кроссовер ничем не отличается от версии для Японии
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В отличие от четырехдверки, созданной на заднеприводной «тележке», кроссовер построен на «простой» платформе TNGA-K, которая также лежит в основе Toyota Grand Highlander и Lexus TX. У Toyota Century/Shiji пружинная подвеска со стойками McPherson спереди и многорычажкой сзади, при этом шасси дополнительно имеет подруливающий механизм задних колес. Длина SUV равна 5205 мм, ширина – 1990 мм, высота – 1805 мм, колесная база – 2950 мм.

Как и в Японии, в Китае кроссовер будет доступен в виде полноприводного подзаряжаемого гибрида, в состав установки вошли «поперечный» атмосферник V6 3.5, два электромотора, электромеханический вариатор и батарея емкостью 18,1 кВт*ч. Совокупная отдача Toyota Century – 412 л.с.

Для «поднебесной» модели пока заявлена единственная комплектация с четырехместным салоном. Между задними креслами размещен массивный тоннель со складным столиком, опциональным холодильном между спинками и отдельными пультами для управления основными функциями. Сами сиденья – с выдвижными подставками для ног, подогревом, вентиляцией и массажером. 

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Над головами VIP-пассажиров имеется стеклянная секция. В списке стандартного оборудования еще значатся планшеты мультимедиа для задних седоков (крепятся к передним креслам), проекционный дисплей и множество систем безопасности.

Цена на сайте Shiji пока не указана. После презентации местные СМИ писали, что импортный кроссовер обойдется где-то в 1 980 000 юаней (около 25 млн рублей по текущему курсу). Старта полноценных продаж в Китае ждут в первой половине года. Вероятно, затем кроссовер Toyota Century доберется и до других стран.

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