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  • Lexus готовит новый спорткар: первое изображение «двухдверки» UC

Lexus готовит новый спорткар: первое изображение «двухдверки» UC

29.06.2021 103 0 0

В основу нового купе японского премиального бренда, вероятно, ляжет сравнительно недавно представленная модель Toyota GR 86.

 

У марки Lexus дела на американском рынке идут не очень: результаты продаж неуклонно снижаются с 2016 года. По итогам прошлого «ковидного» года дилеры реализовали в США 275 040 машин, что на 7,7% меньше, чем в 2019-ом. Для сравнения, до начала спада, в 2015 году, результат составлял 344 601 экземпляр, то есть за последнее пятилетие количество проданных новых машин марки снизилось более чем на 20%.

На фото: Toyota GR 86

А в Европе у бренда ситуация примерно противоположная. Конечно, в прошлом году из-за последствий пандемии коронавируса продажи просели и на старосветском рынке (на 15,6%, до 47 085 шт.), однако до этого результаты росли год от года с 2014-го. Так, в «доковидном» 2019-ом дилеры реализовали здесь 55 801 шт.

Тем временем и в Штатах, и в Европе всё более востребованными становятся автомобили сегмента SUV, а продажи спортивных купе высокими не назовёшь. Несмотря на это, ранее в СМИ появилась информация о том, что в модельном ряду Lexus появится очередное купе. Предполагается, что в основу новинки премиального японского бренда ляжет недавно представленная «двухдверка» – Toyota GR 86.

Рендер Lexus UC

По предварительным данным, спортивная новинка Lexus может получить имя UC: буквы предлагается расшифровывать как Urban Coupe. Ранее в Сети оказались снимки прототипа модели в камуфляже. Пока что официальной информации о том, как будет выглядеть будущее купе, нет, так что у художников есть возможность предложить свой вариант внешности «двухдверки». Рендером Lexus UC с нами поделилось испанское издание motor.es.

На фото: салон Toyota GR 86

Предполагается, что решётка радиатора у новинки будет примерно такой же, как у LC Coupé , а форма головной оптики получила более «рваные» линии (подобные фары у представленного несколько недель назад кроссовера Lexus NX второго поколения). При этом силуэт в целом будет таким же, как у купе Toyota GR 86 и его «близнеца» – Subaru BRZ.

При этом ожидается, что интерьер у Lexus UC окажется иным: более «богатым» по сравнению с «простенькими» Toyota GR 86 и Subaru BRZ, с более дорогими материалами для отделки. Кроме того, модель оснастят самой современной информационно-развлекательной системой компании – мультимедиа дебютирует на новом кроссовере Lexus NX, продажи модели второго поколения стартуют осенью текущего года.

На фото: Toyota GR 86 и Subaru BRZ

Как сообщалось ранее, спорткар Lexus, вероятно, будет базироваться на «растянутой» версии платформы GR 86. Отметим, длина Toyota GR 86 равна 4265 мм, а у нового двухдверного Лексуса этот габарит предположительно окажется равен 4500 мм (для сравнения, актуальное купе RC вытянулось в длину на 4699 мм).

Предположительно новую «двухдверку» Lexus могут оснастить таким же мотором, как у GR 86 – атмосферным оппозитным четырёхцилиндровым двигателем с комбинированным впрыском. Его объём составляет 2,4 литра. Правда, у новинки он будет в составе либо подключаемого гибрида, либо «мягкогибридной» силовой установки. Не исключено, что это позволит увеличить мощность системы по сравнению с нынешней (231 л.с. и 250 Нм в американской спецификации).

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