Lexus готовит новый спорткар: первое изображение «двухдверки» UC

У марки Lexus дела на американском рынке идут не очень: результаты продаж неуклонно снижаются с 2016 года. По итогам прошлого «ковидного» года дилеры реализовали в США 275 040 машин, что на 7,7% меньше, чем в 2019-ом. Для сравнения, до начала спада, в 2015 году, результат составлял 344 601 экземпляр, то есть за последнее пятилетие количество проданных новых машин марки снизилось более чем на 20%.
А в Европе у бренда ситуация примерно противоположная. Конечно, в прошлом году из-за последствий пандемии коронавируса продажи просели и на старосветском рынке (на 15,6%, до 47 085 шт.), однако до этого результаты росли год от года с 2014-го. Так, в «доковидном» 2019-ом дилеры реализовали здесь 55 801 шт.
Тем временем и в Штатах, и в Европе всё более востребованными становятся автомобили сегмента SUV, а продажи спортивных купе высокими не назовёшь. Несмотря на это, ранее в СМИ появилась информация о том, что в модельном ряду Lexus появится очередное купе. Предполагается, что в основу новинки премиального японского бренда ляжет недавно представленная «двухдверка» – Toyota GR 86.
По предварительным данным, спортивная новинка Lexus может получить имя UC: буквы предлагается расшифровывать как Urban Coupe. Ранее в Сети оказались снимки прототипа модели в камуфляже. Пока что официальной информации о том, как будет выглядеть будущее купе, нет, так что у художников есть возможность предложить свой вариант внешности «двухдверки». Рендером Lexus UC с нами поделилось испанское издание motor.es.
Предполагается, что решётка радиатора у новинки будет примерно такой же, как у LC Coupé , а форма головной оптики получила более «рваные» линии (подобные фары у представленного несколько недель назад кроссовера Lexus NX второго поколения). При этом силуэт в целом будет таким же, как у купе Toyota GR 86 и его «близнеца» – Subaru BRZ.
При этом ожидается, что интерьер у Lexus UC окажется иным: более «богатым» по сравнению с «простенькими» Toyota GR 86 и Subaru BRZ, с более дорогими материалами для отделки. Кроме того, модель оснастят самой современной информационно-развлекательной системой компании – мультимедиа дебютирует на новом кроссовере Lexus NX, продажи модели второго поколения стартуют осенью текущего года.
Как сообщалось ранее, спорткар Lexus, вероятно, будет базироваться на «растянутой» версии платформы GR 86. Отметим, длина Toyota GR 86 равна 4265 мм, а у нового двухдверного Лексуса этот габарит предположительно окажется равен 4500 мм (для сравнения, актуальное купе RC вытянулось в длину на 4699 мм).
Предположительно новую «двухдверку» Lexus могут оснастить таким же мотором, как у GR 86 – атмосферным оппозитным четырёхцилиндровым двигателем с комбинированным впрыском. Его объём составляет 2,4 литра. Правда, у новинки он будет в составе либо подключаемого гибрида, либо «мягкогибридной» силовой установки. Не исключено, что это позволит увеличить мощность системы по сравнению с нынешней (231 л.с. и 250 Нм в американской спецификации).
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