Li Mega: первые фото электрического минивэна от самого успешного китайского стартапа

До сих пор компания Li Auto выпускала только plug-in гибридные кроссоверы, но будущая модельная линейка будет уже полностью электрической, а её первым представителем станет большой и очень эффектный однообъёмник Mega.

Компанию Li Auto (она же Li Xiang) основал в 2015 году китайский медиамагнат Ли Сян, она работает под торговой маркой Li, которая расшифровывается как Leading Ideal и одновременно указывает на имя основателя. Актуальный модельный ряд Li Auto составляют три родственных plug-in гибридных кроссовера — L7, L8 и L9, они отличающихся друг от друга размерами и некоторыми элементами дизайна.

Все кроссоверы Li Auto — это range extender гибриды последовательного типа, у которых ДВС не связан напрямую с колесами и используется в качестве генератора для увеличения электрического запаса хода. Большинство других китайских стартапов, запустившихся примерно в то же время, что и Li Auto, сделали ставку на полностью электрические модели, но гибридная стратегия Li Auto оказалась успешней.

Среди молодых компаний, созданных в Китае с нуля, а не под колпаком крупных автоконцернов, Li Auto сегодня самая результативная: за первые три квартала этого года она, по данным CAAM (Китайская ассоциация автопроизводителей), реализовала 244 225 автомобилей (+ 181% по сравнению с АППГ). Для сравнения приведём продажи чисто электромобильных независимых китайских компаний на домашнем рынке за первые три квартала этого года: Nio — 109 993 шт. (+33,4%), Leapmotor — 88 827 шт. (+1,4%), Hozon Neta — 81 582 шт. (-26.6%), Xpeng — 81 429 шт. (-17,5%), HiPhi — 1735 шт. Из электромобильных брендов крупных корпораций успешнее, чем Li Auto, сегодня только Aion компании GAC: с января по сентябрь он продал 359,487 машин (+97.2%).

Между тем Ли Сян как опытный медиа-менеджер, отлично чувствующий тенденции и запросы массовой аудитории, понял, что и Li Auto пришло время переключаться на электромобили. Новый этап в развитии компании тщательно готовится, сегодня Li Auto провела презентацию, на которой рассказала, что её будущие электромобили будут иметь 800-вольтовую архитектуру, под неё Li Auto будет строить в Китае собственную сеть зарядных терминалов мощностью до 500 кВт. Терминал такой мощности позволяет всего за 9 мин 30 с пополнить запас хода на 400 км, за 22 мин — на 600 км (предполагается, что электромобиль оснащён батареей ёмкостью 100 кВт·ч). Уже в этом году Li Auto планирует установить в Китае 300 собственных терминалов, к 2025 году их количество должно увеличиться до 3000.

Первым электромобилем под маркой Li станет большой минивэн Mega, шпионские фотографии которого китайские СМИ публикуют уже несколько месяцев. Сегодня Ли Сян на своей страничке в китайской социальной сети Weibo опубликовал две полноценные фотографии Mega с подписью «Угадайте, какой c х у этой модели?». Ответ Ли Сян пока не дал, но подразумевается, что аэродинамические характеристики у Li Mega будет лучшими в классе.



Полноценная премьера Li Mega состоится в декабре, продажи начнутся в январе, поставки — в феврале. Технический подробностей пока нет, известно лишь, что Li Mega будет достаточно мощным и быстрым, его габаритная длина превысит 5,3 м, а начальная цена составит около 500 000 юаней (6,65 млн рублей или 68 300 долларов США в переводе по текущему курсу).

Добавим, что Li Auto пока не выходит на внешние рынки, стараясь максимально закрепиться у себя на родине. Тем не менее кроссоверы Li в товарных количествах завозят в нашу страну серые дилеры, на дорогах крупных городов они встречаются довольно часто.

