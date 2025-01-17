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Лифтбеку Skoda Superb добавят полноценную гибридную версию

17.01.2025 80 0 0

Чешская марка готовится вывести на рынок подзаряжаемую гибридную версию лифтбека Superb нового поколения. Технику такая модификация разделит с аналогичным универсалом Combi iV.

Премьеру нового Skoda Superb провели в ноябре 2023 года, полномасштабный выход на глобальный рынок состоялся в 2024-м. Модель, напомним, все так же доступна в виде лифтбека или «сарая» Combi, тогда как родственный Volkswagen Passat B9 в Старом Свете отныне предложен исключительно с кузовом «универсал». Семейство Superb доступно с бензиновыми или дизельными двигателями, при этом базовые бензиновые машины представлены в виде «мягких» гибридов с 48-вольтовым стартер-генератором. В гамме есть и полноценный подзаряжаемый гибрид iV, однако сейчас такую версию имеет исключительно универсал. Впрочем, совсем скоро линейку расширят: сегодня Skoda анонсировала вариант PHEV и для лифтбека Superb.

Skoda Superb iV

Техника едина для обеих гибридных пятидверок Шкоды. В состав установки входят бензиновая турбочетверка 1.5 TSI, шестиступенчатая коробка DSG со встроенным электромотором и батарея емкостью 25,7 кВт*ч. Совокупная отдача лифтбека и универсала Superb iV составляет 204 л.с. Подзаряжаемые гибриды бывают лишь с передним приводом. Заявлено, что только на электротяге лифтбек Skoda Superb iV сможет проехать «более 120 км» по циклу WLTP. Официальный показатель аналогичного универсала варьируется от 118 до 134 км.

Интерьер Skoda Superb iV

Прием заказов на гибридный лифтбек Skoda Superb iV стартуют в ближайшие недели, хотя на конвейер такая версия встанет только во втором квартале текущего года. Цены пока не объявлены. Универсал Skoda Superb Combi iV в Чехии, например, сегодня обойдется минимум в 1 145 000 местных крон, что эквивалентно около 4,8 млн рублей по актуальному курсу.

Skoda Superb Combi iV
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Skoda Superb Combi iV
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Skoda Superb Combi iV
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Между тем, согласно статистике самой Шкоды, в глобальном плане прошлый год семейство Superb закончило в «плюсе»: по всему миру реализовано примерно 72 800 машин, что почти на 8% больше по сравнению с 2023-м.

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