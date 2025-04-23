Линейку Exeed пополнит большой кроссовер для приключений

Принадлежащий компании Chery бренд Exeed представил новый кроссовер. Это концепт, но, скорее всего, его все-таки доведут до конвейера. По предварительным данным, серийная модель будет доступна как с гибридной установкой, так и в виде полноценного электрокара.

Главной премьерой марки Exeed на открывшемся сегодня Шанхайском автосалоне стал большой концептуальный кроссовер, имя которого с китайского можно перевести как Tianji (также встречается название Dimensity). Новинку позиционируют в качестве полноразмерного SUV для отдыха и приключений, предназначенного для «обеспеченных семей с успешной карьерой» (цитата из пресс-релиза китайского офиса Exeed).

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В основе кроссовера лежит доработанная версия платформы E0X с приставкой в виде литеры L. На исходной «тележке» (без приставки), напомним, построены и свежие электрифицированные модели Exeed Sterra ET и Exeed Sterra ES (в России они появятся под именем Exlantix).

Длина Tianji равна 5,3 метра, ширина – 2 метра, высота – 1,9 метра, колесная база – 3,2 метра. Таким образом, по своим размерам концепт заметно превосходит хорошо знакомый россиянам трехрядный кроссовер Exeed VX (длина нашей актуальной версии – 4970 мм, расстояние между осями – 2900 мм).

Головная оптика и задние фонари шоу-кара сделаны в виде табло. Центральные стойки отсутствуют, а задние двери распахиваются против хода движения. При открытии дверей появляются сразу две «ступеньки». На крыше может быть установлен «короб» с дроном.

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В шестиместном салоне – «штурвал», проекционный дисплей во всю ширину передней панели и вертикальный планшет мультимедиа. Кресла первого и второго рядов могут поворачиваться – правда, пока непонятно, можно ли их развернуть лицом к галерке. Новинке также обещана «революционная система спутниковой связи».

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Для Exeed Tianji заявлены две модификации – гибридная с возможностью зарядки от электросети (ДВС работает в режиме генератора) и чисто электрическая. Увы, все характеристики марка не раскрыла. В Exeed сообщили, что для кроссовера предусмотрена «умная» пневмоподвеска (видимо, как у Chery Tiggo 9L, который тоже дебютировал в Шанхае), а на задней оси имеется подруливающий механизм. Также в компании рассказали о том, что только на электротяге гибрид сможет проехать 300 км (вероятно, по китайскому циклу), а совокупная дальнобойность такого кроссовера составит 2000 км.

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Предполагается, что Exeed Tianji перевоплотится в серийную модель. Но конвейерный вариант, конечно, будет проще – уж точно без «суицидальных» задних дверей. А вот сроки появления товарного кроссовера пока не озвучены.