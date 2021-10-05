Линейка Kia Ceed сократится в России после рестайлинга: универсал ProCeed покинет рынок

«Пятидверка», которую марка позиционирует как shooting brake, не пользуется спросом в нашей стране. Также в компании подтвердили, что в новом модельном году Сиды лишатся «механики».

Анонсированное накануне российским офисом Kia рестайлинговое семейство Ceed было не в полном составе: во вчерашнем релизе отсутствовал имиджевый универсал ProCeed. Тогда мы предположили, что либо такая «пятидверка» обновится в РФ позже, либо она вовсе покинет наш рынок. И теперь у нас есть официальный комментарий: эту модификацию все же снимут с продаж. Причина – слабый спрос. Как рассказали Колёсам в Kia, с января по август текущего года доля ProCeed в России составила менее 2% от общего количества проданных Сидов. Согласно статистике самой компании, за 8 месяцев 2021-го на российском рынке реализовано 5000 автомобилей семейства Ceed (включая кросс-хэтч XCeed), что на 23% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Дореформенный Kia ProCeed. Такой универсал пока еще продают в России 1 / 3 Дореформенный Kia ProCeed. Такой универсал пока еще продают в России 2 / 3 Дореформенный Kia ProCeed. Такой универсал пока еще продают в России 3 / 3

Одновременно в Kia подтвердили, что обновленные хэтчбек Ceed и стандартный универсал Ceed Sportswagon (SW) в РФ предложат только с «автоматом», так как доля «пятидверок» с «механикой» с января по август 2021-го составила менее 3% (у XCeed МКП в России и не было).



«Данное решение (имеется в виду отказ и от ProCeed, и от «механики» — прим. ред.) является частью стратегии по повышению эффективности и оптимизации модельного ряда. Мы также концентрируем усилия на обеспечении доступности наиболее востребованных моделей», — отметили в российском офисе Kia.

Обновленные универсал Kia Ceed SW и хэтчбек Ceed

Напомним, рестайлинговые хэтч Ceed и универсал Ceed SW планируется вывести на наш рынок до конца 2021-го. Вместе с ними должен стартовать и паркетник XCeed 2022 модельного года, но у него изменений во внешности пока не будет. Всему семейству положен новый турбомотор 1.5 T-GDI мощностью 150 л.с. – он вытеснит из гаммы «турбочетверку» 1.4 T-GDI (140 л.с.). Базовым двигателем для Ceed и Ceed SW остался «атмосферник» 1.6 MPI (128 л.с.), а топовый XCeed, как и прежде, будет доступен с «турбочетверкой» 1.6 T-GDI (200 л.с.).

Обновленный хэтчбек Kia Ceed

Что же касается универсала Kia ProCeed, то дореформенные машины еще имеются у дилеров. У нас эта «пятидверка» предложена только в двух «оспортивленных» комплектациях – GT Line с 1.4 T-GDI и GT с 1.6 T-GDI, коробка одна – 7DCT. За первую версию сегодня просят 1 869 900 рублей, вторая обойдется в 2 379 900 рублей. Для сравнения, дорестайлинговый обычный «сарай» Kia Ceed SW с 6АКП сейчас стоит от 1 544 900 рублей (с «механикой» — от 1 504 900 рублей, но мы помним, что МКП у Сидов больше не будет).

