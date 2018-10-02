Новый корейский универсал для рынка Европы сегодня, 2 октября 2018 года, показали в рамках Парижского автосалона.

Компактному трёхдверному хэтчбеку, которым был pro_cee’d во второй генерации, на смену пришёл пятидверный универсал Kia ProCeed третьего поколения. По сути этот автомобиль стал несколько более изящной альтернативой модели Ceed SW (Sportswagon) – довольно грузному универсалу, который был представлен в марте в ходе Женевского автосалона.

В гамме двигателей нового Kia ProCeed бензиновые моторы T-GDI объёмом 1,0 и 1,4 литра с отдачей 120 и 140 л.с. соответственно. Помимо этого он оснащается 136-сильным турбодизельным CRDI объёмом 1,6 литра. Версия ProCeed GT оснащается бензиновым 204-сильным турбомотором объёмом 1,6 литра (такой же вариант предлагается для Kia Ceed GT). В линейке коробок передач – 6-ступенчатая «механика» и 7-ступенчатый «автомат» с двумя сцеплениями (собственной разработки).

Если сравнить всё с тем же Kia Ceed SW, то у нового универсала на 5 мм меньше дорожный просвет (клиренс новинки – 135 мм). Также у ProCeed третьего поколения покатая купеобразная корма, из-за чего номинальный объём багажника меньше, чем у Ceed SW: не 625, а 594 литра.

Стоит отметить, что серийный автомобиль, представленный в Париже, от концепта, который привлёк к себе внимание в сентябре 2017 года в ходе Франкфуртского автосалона, получил стилизованные «плавнички» на боковинах.

Соседство пятидверного Kia ProCeed с Ceed SW вполне логично для продаже на европейском рынке: местные автомобилисты любят этот тип кузова, к тому же маркетологи Kia довольно громко называют стиль кузова новинки shooting brake.

Как ранее отмечал Kolesa.ru, на сегодняшний день трёхдверные хэтчбеки постепенно уходят в прошлое, довольно быстро теряя объёмы спроса. Так что нет ничего необычного в том, что производитель решил сменить формат для этой модели (с «горячей» трёхдверки на чуть заниженный пятидверный «сарай»).

В корейской компании рассказали, что производство Kia ProCeed начнётся в ноябре 2018 года, а продажи в Европе стартуют в первом квартале следующего года. Однако, пока неизвестно, рискнёт ли Kia привезти новинку в Россию.

В прошлом месяце мы сообщали также о новом Kia Ceed GT, который получил мотор от предшественника и новую трансмиссию. От стандартной «пятидверки» эта модель отличается бамперами, радиаторной решёткой, накладками на порогах, а также двумя патрубками выпускной системы.