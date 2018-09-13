«Заряженный» Kia Ceed GT: мотор от предшественника и новая трансмиссия

«Заряженный» Kia Ceed GT: мотор от предшественника и новая трансмиссия

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Корейская марка представила спортивную версию хэтча Ceed нового поколения. Полноценным конкурентом родственного Hyundai i30 N модель Kia не станет.

Внешне от стандартной «пятидверки» новый Ceed GT отличается бамперами, радиаторной решеткой, накладками на порогах, а также двумя патрубками выпускной системы. Спортивный хэтч «стоит» на 18-дюймовых дисках, дорожный просвет модели уменьшен со 140 до 135 мм, благодаря чему центр тяжести стал ниже. В салоне Kia Ceed GT – сиденья с увеличенной боковой поддержкой, усеченное рулевое колесо и красная прострочка.

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Новый Kia Ceed GT
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Новый Kia Ceed GT

Двигатель «заряженному» хэтчу достался от предшественника – бензиновый турбомотор 1.6 T-GDI мощностью 204 л.с. (265 Нм). Скорее всего, от более мощного мотора в Kia отказались, чтобы избежать каннибализма с родственным Hyundai i30 (2.0 T-GDI, 250 или 275 л.с., крутящий момент в обоих случаях – 353 Нм). Зато покупателям нового Ceed GT будут доступны две коробки – шестиступенчатая «механика» или семиступенчатая трансмиссия с двумя сцеплениями и подрулевыми лепестками (7DCT, собственная разработка). Напомним, прежний cee’d GT предлагался только с 6МКП. У двухпедальной версии нового хэтча два режима движения – Normal или Sport. Динамические характеристики модели пока не раскрываются, предыдущий cee’d GT первую «сотню» наберет за 7,6 секунды.

Новый Kia Ceed GT

Новый Kia Ceed GT

Ходовые испытания и настройки новой «пятидверки» проводила команда под руководством Альберта Бирмана, который ранее трудился в BMW M, а теперь отвечает за спортивные модели в Hyundai-Kia. У Ceed GT – более жесткие пружины, что позволило улучшить управляемость и снизить крены. Стабилизаторы поперечной устойчивости, напротив, стали мягче: это должно обеспечить лучшее сохранение контакта шин с асфальтом с внутренней стороны поворота.

Новый Kia Ceed GT

Новый Kia Ceed GT

У хэтча имеется имитация управления вектором тяги, использующая в поворотах штатные тормозные механизмы для перераспределения крутящего момента между ведущими колесами. Система стабилизации перенастроена – она теперь лояльна к скольжениям. Кроме того, у нового Ceed GT увеличена размерность тормозов: передние диски на 32 мм больше в диаметре (320 мм) и на 3 мм толще (28 мм) по сравнению с другими версиями Ceed. Также хэтч получил более острый рулевой механизм: от упора до упора руль делает 2,44 оборота, что на 17% меньше, чем у модели предыдущего поколения.

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Стандартный Kia Ceed нового поколения
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Стандартный Kia Ceed нового поколения
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Стандартный Kia Ceed нового поколения

Публичный показ «заряженного» хэтчбека Kia пройдет в октябре на Парижском автосалоне. Там же компания представит еще одного члена семейства Ceed нового поколения – универсал с заниженной крышей ProCeed, который пришел на смену «трехдверке» pro_cee’d. У «сарая» также будет «горячая» версия GT. Новые Kia Ceed GT и ProCeed доберутся до европейских дилеров в первом квартале следующего года. Решение о выходе этих модификаций на российский рынок пока не принято. Стандартный хэтчбек Ceed у нас представлен, Kolesa.ru уже испытал новинку. Цена обычной «пятидверки» – от 949 900 рублей.

Кстати, сегодня Kia рассекретила еще одну модель с приставкой GT – пятидверную версию Cerato нового поколения.

 

Теги: Авторынок , Новинки , Париж , корейская иномарка , корейские автомобили , спортивные автомобили , хэтчбеки , Cee'd , Cee'd GT , KIA
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