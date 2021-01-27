Линейка сельскохозяйственных шин Michelin Roadbib дополняется новыми типоразмерами

Компания Мишлен дополняет линейку сельскохозяйственных шин Michelin Roadbib пятью новыми типоразмерами: 540/65 R 30, 650/60 R 34, 650/65 R 34, 650/65 R 42 и 710/75 R 42. Теперь шина Michelin Roadbib доступна не только на рынке замены, но и на рынке первичной комплектации.

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Michelin Roadbib вышла на мировой рынок в 2018 году, став первой шиной для сельскохозяйственных тракторов мощностью свыше 200 л. с. Шина обладает такими характеристиками, как высокая производительность, долговечность и повышенные тяговые характеристики.

Гийом Видаль, менеджер по маркетингу сельскохозяйственного машиностроения и гражданского строительства Мишлен: «Шина Michelin Roadbib имела колоссальный успех с момента своего запуска, и потребители с нетерпением ждали новые типоразмеры. Время, которое сельскохозяйственная техника проводит на дорогах, растет: большая часть сельскохозяйственных и строительных подрядчиков проводит более 50% своего времени на дорогах, что эквивалентно 80% общего пробега. Эта тенденция касается тракторов широкого мощностного диапазона, и наше предложение позволяет охватить спектр тракторов мощностью от 160 до 400 л. с. и более.

Шина Michelin Roadbib обеспечивает такие преимущества при эксплуатации, как повышенный комфорт оператора на дороге и укатанном грунте, более точное управление благодаря расширенному протектору и сниженное сопротивление качению, что вместе с большим количеством резины, находящейся в контакте с поверхностью, способствует экономии топлива и увеличению ходимости. При этом шина по-прежнему сохраняет отличные тяговые свойства».

В основе высоких характеристик линейки Michelin Roadbib – уникальный рисунок протектора, который включает в себя 52 блока для увеличения тягового усилия в сочетании с центральным ребром. Так, 40% площади протектора шины остается в контакте с дорожной поверхностью, что на 60% превышает показатели сельскохозяйственной шины Michelin Machxbib, имеющей рисунок протектора с грунтозацепами.

Инновационный гибридный рисунок протектора также повышает комфорт вождения и снижает расход топлива при движении трактора по дорогам.