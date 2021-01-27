Шины и диски ×
  • Линейка сельскохозяйственных шин Michelin Roadbib дополняется новыми типоразмерами

Линейка сельскохозяйственных шин Michelin Roadbib дополняется новыми типоразмерами

27.01.2021 92 0 0

Компания Мишлен дополняет линейку сельскохозяйственных шин Michelin Roadbib пятью новыми типоразмерами: 540/65 R 30, 650/60 R 34, 650/65 R 34, 650/65 R 42 и 710/75 R 42. Теперь шина Michelin Roadbib доступна не только на рынке замены, но и на рынке первичной комплектации.

 

Партнерский материал

Michelin Roadbib вышла на мировой рынок в 2018 году, став первой шиной для сельскохозяйственных тракторов мощностью свыше 200 л. с. Шина обладает такими характеристиками, как высокая производительность, долговечность и повышенные тяговые характеристики. 

Гийом Видаль, менеджер по маркетингу сельскохозяйственного машиностроения и гражданского строительства Мишлен: «Шина Michelin Roadbib имела колоссальный успех с момента своего запуска, и потребители с нетерпением ждали новые типоразмеры. Время, которое сельскохозяйственная техника проводит на дорогах, растет: большая часть сельскохозяйственных и строительных подрядчиков проводит более 50% своего времени на дорогах, что эквивалентно 80% общего пробега. Эта тенденция касается тракторов широкого мощностного диапазона, и наше предложение позволяет охватить спектр тракторов мощностью от 160 до 400 л. с. и более.

Шина Michelin Roadbib обеспечивает такие преимущества при эксплуатации, как повышенный комфорт оператора на дороге и укатанном грунте, более точное управление благодаря расширенному протектору и сниженное сопротивление качению, что вместе с большим количеством резины, находящейся в контакте с поверхностью, способствует экономии топлива и увеличению ходимости. При этом шина по-прежнему сохраняет отличные тяговые свойства».

В основе высоких характеристик линейки Michelin Roadbib – уникальный рисунок протектора, который включает в себя 52 блока для увеличения тягового усилия в сочетании с центральным ребром. Так, 40% площади протектора шины остается в контакте с дорожной поверхностью, что на 60% превышает показатели сельскохозяйственной шины Michelin Machxbib, имеющей рисунок протектора с грунтозацепами.

Инновационный гибридный рисунок протектора также повышает комфорт вождения и снижает расход топлива при движении трактора по дорогам.

шины и диски

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто с пробегом Hyundai Starex/H-1 A1 с пробегом: АКП надежнее МКП, а корейский дизель лучше японского Как и любой коммерческий автомобиль в возрасте 15-20 лет, Starex/H-1 в хорошем состоянии – скорее исключение из правил. В первой части обзора мы успели убедиться, что по качеству железа кор... 567 0 2 27.01.2021
Статьи / Авто недели Лучший Opel, который никто не покупал: стоит ли покупать Opel Insignia за 1 миллион рублей В D-классе автопроизводители в двухтысячные по-разному старались привлечь клиента. Кто-то, как Nissan с Teana, предлагал полноприводные версии. Кто-то, как Ford с Mondeo, добавлял возможност... 6067 10 1 26.01.2021
Статьи / Авто с пробегом 5 причин покупать и не покупать Citroen Berlingo Mk2 (B9) Компактные коммерческие автомобили на базе легковых моделей, именуемые в обиходе «каблучками», – явление чисто европейское. В Японии таких не делают, а в Америке правит его величество пикап.... 2440 3 2 26.01.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 10,5 тонн железа и 60 «лошадок»: тест-драйв трактора С-60 «Сталинец» Первый раз я этот трактор увидел где-то около года назад. Тогда он не был похож на трактор. В мастерской у реставраторов из Retrotruck стояли две гусеничные тележки, прикрученные к блоку кор... 178975 10 103 11.09.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом Кожа, V6 и постоянный (!) полный привод: опыт владения Toyota Sienna 2007 года Найти минивэн на 7-8 полноценных посадочных мест, с богатейшей комплектацией, полным приводом, да который при этом не тошнит, а отлично едет – задача непростая. Toyota Sienna – один из редки... 74653 2 31 25.09.2020
Тест-драйвы / Тест-драйв Цвет кабачка, 6.6 литра и полупрозрачный руль: опыт владения Pontiac Catalina 1968 года за $2000 Любить «золотые 60-е» можно независимо от возраста, и помнить ту эпоху лично для этого совсем необязательно. Ведь главное – это настроение! Элвис, Желтая подводная лодка, фильмы Серджио Леон... 71799 23 23 08.01.2021
Обсуждаемое
86 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
83 Новые авто Порвали два баяна: первый тест-драйв Haval F7 на треке
75 Авторынок Renault Arkana: старт продаж с дорогих версий, «дубовый» салон и «китайцы» в игноре
Больше
Change privacy settings