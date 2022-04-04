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  • Линейка суббренда Chery скоро пополнится ещё одним SUV: фото серийной модели

Линейка суббренда Chery скоро пополнится ещё одним SUV: фото серийной модели

04.04.2022 911 0 1

К дебюту готовится паркетник марки Jetour. Облик сделали в совершенно новом стиле, ожидается, что модель предложат как только с ДВС, так и в виде гибрида.

 

Бренд Jetour появился в портфеле компании Chery в 2018 году, сегодня в гамму входят кроссоверы X70X90 и X95, а также их многочисленные разновидности (рестайлинговые версии носят приставку Plus). Проект оказался успешным: в частности, в 2021-м в Поднебесной было реализовано 154 000 паркетников против около 128 000 машин годом ранее. Марку даже превратили в отдельную фирму, правда, полностью принадлежащую Chery. Еще в прошлом году Jetour анонсировал расширение линейки, представив концептуальный кросс с незатейливым названием X (он же X-1). А теперь опубликованы фото серийного воплощения: модель поступит в продажу под именем Dasheng, что с китайского можно перевести как «великий мудрец».  

Jetour Dasheng
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Jetour Dasheng
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Jetour Dasheng
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Товарный SUV почти полностью сохранил дизайн своего предвестника, и стиль этот нехарактерен для остальных актуальных Джетуров. «Фишки» Dasheng – безрамочная радиаторная решетка, двухъярусная головная оптика (сверху расположены диодные полоски ходовых огней, ниже идут блоки основных фар), выдвижные ручки дверей и наружные зеркала на отдельных ножках. Корму серийного кросса еще не показали, но, судя по всему, узкие фонари тоже перешли с прототипа. Также Jetour Dasheng достались 20-дюймовые колеса.

Jetour Dasheng
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Jetour Dasheng
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Фирменных изображений интерьера пока нет, впрочем, мы уже видели салон на шпионских снимках. Внутри – огромный тачскрин мультимедийной системы, прилепленный к передней панели (нынешним кроссоверам Jetour такой планшет не положен). Роль приборки тоже выполняет экран, только поменьше.

О начинке в Jetour умолчали. Ранее китайские СМИ писали, что в основе кроссовера лежит новая платформа. По предварительным данным, Dasheng предложат с бензиновыми турбомоторами 1.6 и 2.0 (мощность еще не объявлена), а также в виде «мягкого» и полноценного гибридов (в обоих случаях кроссу прочат турбодвигатель 1.5).

Концепт Jetout X
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Концепт Jetout X
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На домашний рынок Jetour Dasheng должен выйти в третьем квартале текущего года.

Между тем не за горами премьера еще одной новинки марки – брутального внедорожника.

Напомним, бренд Jetour представлен и за пределами Поднебесной – в некоторых странах Южной Америки и Ближнего Востока. Но планов вывести его на российский рынок у материнской Chery пока нет.

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