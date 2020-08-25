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  • «Лошадка» Уилла Смита: Shelby GT500 из фильма «Я — легенда» выставлен на продажу

«Лошадка» Уилла Смита: Shelby GT500 из фильма «Я — легенда» выставлен на продажу

25.08.2020 291 0 0

Американский дилер New Milford Motors продаёт на eBay единственный уцелевший после съёмок блокбастера Ford Mustang Shelby GT500, на котором ездил Уилл Смит. Пробег — всего 6605 миль (10 630 км), состояние идеальное, но вряд ли продавцу удастся выручить за него большую сумму.

 

Постапокалиптическая картина «Я — легенда» вышла в прокат в 2007 году, и уже в первых сценах фильма главный герой в исполнении Уилла Смита рассекает в поисках пропитания по опустевшим улицам Нью-Йорка на красном купе Ford Mustang Shelby GT500. Продавец из Коннектикута утверждает, что на съёмках были задействованы шесть экземпляров этой модели, но пять из них впоследствии были утилизированы компанией Ford.

Кадр из фильма «Я — легенда»

Добавим, что поскольку 2007 год был дебютным для модификации Shelby GT500 пятого поколения Мустанга, то имел место банальный продакт-плейсмент — оттого машина в кадре, несмотря на хаос и разруху вокруг, находится в идеальной состоянии, будто только что из автосалона.

Уцелевший экземпляр до недавнего времени хранился у продюсерской фирмы, а теперь им владеет дилер New Milford Motors и пытается выгодно продать. На сайте дилера автомобиль выставлен за 85 тысяч долларов, но желающих, судя по всему, нет, а потому он решил попытать счастья на eBay — на момент нашей публикации последняя ставка составляла 23 600 долларов.

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В чём дело? Почему так дёшево за коллекционный экземпляр? Вероятно потому, что для автоколлекционеров имя Уилл Смит ничего не значит, а сам по себе Ford Mustang Shelby GT500 образца 2007 года — не такая уж редкость, на вторичном рынке этих машин предостаточно. К том же в данном случае речь идёт о базовой модификации, у которой 5,4-литровый компрессорный V8 выдаёт максимальные 507 л.с. и 651 Нм, а коллекционеров больше интересует вышедшая через год версия KR c отдачей в 547 л.с. и 691 Нм либо более поздние рестайлинговые Shelby GT500, у которых отдача доходила до 671 л.с. и 856 Нм, да и шасси с неразрезным задним мостом было настроено более-менее сносно.

Дорейстайлинговые образцы рулились так себе, за что были раскритикованы даже очень лояльной к маслкарам американской прессой. 6-ступенчатая «механика» Tremec TR6060 тоже способна отпугнуть потенциальных покупателей, так как владеющих навыками трёхпедальной езды в этом мире становится всё меньше.

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Shelby GT500 на базе актуального шестого поколения Мустанга с «механикой» вообще не предлагается — только с 7-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениыми. 5,2-литровый V8 выдаёт максимальные 771 л.с. и 847 Нм, задняя подвеска — независимая и с управляемостью, наконец-то, нет никаких проблем. Задатков будущей легенды у этого спорткара явно больше, чем у предшественника.

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